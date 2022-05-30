Tolga Çevik'in eşi bakın kim çıktı görenler şaştı kaldı 'hadi canım' diyenler bile var! Tolga'dan Özge Çevik'e yaş gününde sürpriz teklif
Tolga Çevik'in eşi bakın kim çıktı görenler şaştı kaldı 'hadi canım' diyenler bile var! Tolga Çevik'ten eşi Özge Çevik'e yaş gününde sürpriz teklif geldi, ikili kısa sürede gündem oldu. 2004 yılında dünyaevine giren Tolga Çevik ile Özge Çevik'in Tuna ve Tan adında bir kız bir de erkek evladı var. Tolga Çevik, eşinin doğum gününde yaptığı paylaşımla dikkat çekerken, Özge Çevik ise Instagram notuyla adından söz ettirdi. Tolga'nın eşini görenler ise o ismin kardeşi olduğunu öğrenince şaştı kaldı.
30.05.2022 17:08 - Son Güncelleme: 30.05.2022 17:18
Tolga Çevik'in eşi bakın kim çıktı görenler şaştı kaldı 'hadi canım' diyenler bile var! Tolga'dan Özge Çevik'e yaş gününde sürpriz teklif...
Eşine yaş gününde evlilik teklifi eden Tolga'nın o anlarını paylaşan Özge Çevik Instagram'daki fotoğrafa,
"40 yaşımın gelişini evlilik teklifiyle yumuşatan eşime teşekkürlerimi sunar, yavrularımız ve gıdılarımızla beraber nice mutlu yıllarımız olmasını dilerim. Sizlere de mutlu yıllar dilerim" notunu da ekledi.
Tolga Çevik ile eşinin o anlarına sosyal medyada yorum yağdı. Peki kim bu Özge Yılmaz Çevik? Cem Yılmaz'ın kardeşi...