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Haberler Magazin Tolga Çevik'in eşi bakın kim çıktı görenler şaştı kaldı 'hadi canım' diyenler bile var! Tolga'dan Özge Çevik'e yaş gününde sürpriz teklif

Tolga Çevik'in eşi bakın kim çıktı görenler şaştı kaldı 'hadi canım' diyenler bile var! Tolga'dan Özge Çevik'e yaş gününde sürpriz teklif

Tolga Çevik'in eşi bakın kim çıktı görenler şaştı kaldı 'hadi canım' diyenler bile var! Tolga Çevik'ten eşi Özge Çevik'e yaş gününde sürpriz teklif geldi, ikili kısa sürede gündem oldu. 2004 yılında dünyaevine giren Tolga Çevik ile Özge Çevik'in Tuna ve Tan adında bir kız bir de erkek evladı var. Tolga Çevik, eşinin doğum gününde yaptığı paylaşımla dikkat çekerken, Özge Çevik ise Instagram notuyla adından söz ettirdi. Tolga'nın eşini görenler ise o ismin kardeşi olduğunu öğrenince şaştı kaldı.

30.05.2022 17:08 - Son Güncelleme: 30.05.2022 17:18
Tolga Çevik’in eşi bakın kim çıktı görenler şaştı kaldı ’hadi canım’ diyenler bile var! Tolga’dan Özge Çevik’e yaş gününde sürpriz teklif

Tolga Çevik'in eşi bakın kim çıktı görenler şaştı kaldı 'hadi canım' diyenler bile var! Tolga'dan Özge Çevik'e yaş gününde sürpriz teklif...

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Tolga Çevik’in eşi bakın kim çıktı görenler şaştı kaldı ’hadi canım’ diyenler bile var! Tolga’dan Özge Çevik’e yaş gününde sürpriz teklif

Tolga Çevik, eşi Özge Çevik'in doğum gününü kutladığı kare ile gündeme bomba gibi düştü.

Tolga Çevik’in eşi bakın kim çıktı görenler şaştı kaldı ’hadi canım’ diyenler bile var! Tolga’dan Özge Çevik’e yaş gününde sürpriz teklif

Eşine yaş gününde evlilik teklifi eden Tolga'nın o anlarını paylaşan Özge Çevik Instagram'daki fotoğrafa,
"40 yaşımın gelişini evlilik teklifiyle yumuşatan eşime teşekkürlerimi sunar, yavrularımız ve gıdılarımızla beraber nice mutlu yıllarımız olmasını dilerim. Sizlere de mutlu yıllar dilerim" notunu da ekledi.

Tolga Çevik’in eşi bakın kim çıktı görenler şaştı kaldı ’hadi canım’ diyenler bile var! Tolga’dan Özge Çevik’e yaş gününde sürpriz teklif

Tolga Çevik ile eşinin o anlarına sosyal medyada yorum yağdı. Peki kim bu Özge Yılmaz Çevik? Cem Yılmaz'ın kardeşi...

Tolga Çevik’in eşi bakın kim çıktı görenler şaştı kaldı ’hadi canım’ diyenler bile var! Tolga’dan Özge Çevik’e yaş gününde sürpriz teklif

TOLGA ÇEVİK - ÖZGE ÇEVİK ÇİFTİNİN KIZ İSTEME ANISI

Tolga Çevik, "Sene 2003, o zaman babam hayatta, babam da kendince şakacı bir insan o dönemler, yorucu bir mizah anlayışı var. Biz gittik, oturduk. Kayınpeder, kayınvalide zaten pamuk gibi insanlar."

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