Tolga Çevik'in eşi bakın kim çıktı görenler şaştı kaldı 'hadi canım' diyenler bile var! Tolga'dan Özge Çevik'e yaş gününde sürpriz teklif...

TOLGA ÇEVİK - ÖZGE ÇEVİK ÇİFTİNİN KIZ İSTEME ANISI

Tolga Çevik, "Sene 2003, o zaman babam hayatta, babam da kendince şakacı bir insan o dönemler, yorucu bir mizah anlayışı var. Biz gittik, oturduk. Kayınpeder, kayınvalide zaten pamuk gibi insanlar."