Eyvah Eyvah’ın Firuzan’ı Demet Akbağ’ın oğlu koca delikanlı oldu! Son halini gören şaşkına döndü ‘Daha dün çocuktu ne ara büyüdü’
Eyvah Eyvah'ın Firuzan'ı Demet Akbağ'ın oğlu koca delikanlı oldu! Kadrosunda Ata Demirer, Demet Akbağ, Salih Kalyon, Özge Borak gibi isimlerin yer aldığı Eyyvah Eyvah filminde Firuzan karakterini canlandıran Demet Akbağ'ın hayatı merak konusu oldu. Çanakkale'de çekilen filmin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme gelen Akbağ'ın özellikle ailesi merak edildi. Akbağ'ın oğlunun son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Akbağ'ın oğlu Ali Çika için "Daha dün çocuktu ne ara büyümüş de bu kadar olmuş! Maşallah" yorumu yapıldı. İşte Demet Akbağ'ın biricik oğlu...
01.03.2022 21:06 - Son Güncelleme: 01.03.2022 21:06
Başrolünü Ata Demirer ile paylaştığı Eyyvah Eyvah filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme gelen Demet Akbağ'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.