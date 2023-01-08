Kısmetse Olur Cansel'in çırılçıplak havuz videosu olay! Tüm kirli çamaşırları ortaya dökmüştü o görüntülere tepki yağdı: "Bu kadarı da pes"
Kısmetse Olur Cansel'in çırılçıplak havuz videosu olay! Kirli çamaşırları ortaya dökmüştü, sosyal medyadan gelen yeni paylaşımda o görüntülere yorum yağdı. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adıyla Youtube platformunda tekrar yayınlanmaya başladı başlamasına ancak 5 yıl önceki yarışmacılar daha fazla konuşuluyor. Şimdilerde değişimleriyle sık sık sosyal medyada adından söz ettiren Kısmetse Olur yarışmacılarından Cansel Çördük, o döneme dair itiraflarıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Cansel Çördük Instagram'dan çırılçıplak havuza girdiği anların videosunu paylaşınca olanlar oldu. Kısmetse Olur Cansel'in çırılçıplak görüntüsüne, "Bu kadarı da pes" yorumları yağdı.
08.01.2023 11:18 - Son Güncelleme: 08.01.2023 11:21
"BU KADARI DA PES"
Kısmetse Olur Cansel'in çırılçıplak havuz videosu olay! Tüm kirli çamaşırları ortaya dökmüştü, Cansel Çördük'ün Instagram'dan paylaştığı o görüntülere tepki yağdı.
Kısmetse Olur'un ilk sezonunda yer alan Cansel Çördük, programın bitiminden sonra Amerika'ya taşınmış ve uzun süre sessiz kalmıştı. Çördük yıllar sonra öyle itiraflarda bulundu ki anında ortalık birbirine girdi.
Kısmetse Olur programıyla adını geniş kitlelere duyuran Cansel Çördük, Eser West ile yaşadığı aşkla yarışmaya damga vurmuştu.