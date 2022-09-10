EYT beklemeden de yapabilirsiniz! 45,46,47,48 yaşındakiler başvuru yapın! Milyonlarca kişi bunu bilmiyor! Binlerce lira yatırılıyor!

EYT BEKLEMEDEN KIDEM TAZMİNATI ALMA ŞARTLARI NELER?

1- Çalışan, emekli olduktan sonra aynı işyerinde çalışmaya devam edecekse önünde iki seçenek var. Birincisi, işveren ile anlaşarak, emekli olduktan önceki çalıştığı yıllara ait kıdem tazminatını alır. Böylece kıdemini sıfırlamış olur. İşveren ile yeni bir iş sözleşmesi yaparak çalışmaya devam eder.

İkincisi, çalışan, emekli olup, kıdem tazminatını almadan aynı işyerinde çalışmaya devam eder. Kıdemini sıfırlamış çalışan, çalışmaya devam ettiği işyeri tarafından işten çıkartılırsa, emekli olup da tazminatını aldığı tarihten sonraki çalıştığı yıllar için yeniden tazminat alabilir.