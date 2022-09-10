EYT beklemeden de yapabilirsiniz! 45,46,47,48 yaşındakiler başvuru yapın! Milyonlarca kişi bunu bilmiyor! Binlerce lira yatırılıyor!
İşten kendi isteğiyle ayrılanlar yaş dışındaki emeklilik koşullarını yerine getirdikleri takdirde kıdem tazminatı alabilirler. Yaş dışındaki emeklilik koşulları işe giriş tarihine göre değişmektedir. 2008'den sonra işe girenler işten kendi istekleriyle ayrıldıklarında kıdem tazminatını alma konusunda 1999-2008 arasında işe görenlere göre daha avantajlı durumdadır. Emekli olmak için prim ve yaş gibi etmenler büyük önem taşıyor. Fakat çoğu kişinin bilmediği bir konu ise EYT beklemeden kıdem tazminatının alınabilmesi. İşte konu hakkında merak edilenler...
EYT beklemeden tek başvuru ile binlerce lira alabilirsiniz. 45,46,47,48 yaşındakilere müjde! Emekli olup da çalışmaya devam eden milyonlarca çalışan kıdem tazminatı haklarını araştırıyor. EYT beklemeden kıdem tazminatı alabilirsiniz. İşte konu hakkında merak edilenler...
EYT BEKLEMEDEN KIDEM TAZMİNATI ALMA ŞARTLARI NELER?
1- Çalışan, emekli olduktan sonra aynı işyerinde çalışmaya devam edecekse önünde iki seçenek var. Birincisi, işveren ile anlaşarak, emekli olduktan önceki çalıştığı yıllara ait kıdem tazminatını alır. Böylece kıdemini sıfırlamış olur. İşveren ile yeni bir iş sözleşmesi yaparak çalışmaya devam eder.
İkincisi, çalışan, emekli olup, kıdem tazminatını almadan aynı işyerinde çalışmaya devam eder. Kıdemini sıfırlamış çalışan, çalışmaya devam ettiği işyeri tarafından işten çıkartılırsa, emekli olup da tazminatını aldığı tarihten sonraki çalıştığı yıllar için yeniden tazminat alabilir.
2- Emeklilik nedeniyle kıdem tazminatını alıp, Sosyal Güvenlik Destek Primi ödeyerek, çalışmaya devam edenler, kendi isteğiyle işten ayrılmak isterse kıdem tazminatını talep edemez. SGDP ödemek yerine aylığını kestirip, çalışmaya devam edenler ise, kendi isteği ile işten ayrılırsa, kıdem tazminatını işverenden isteyebilir. Emekli olarak çalışmaya devam eden kişiyi işveren çıkarırsa, kıdem tazminatını ödemek durumundadır.
3- Emekli olup da kıdem tazminatını almadan çalışmaya devam edenler; sağlık gibi tazminat hak edecek gerekçelerle işten kendi istekleri ile ayrılır veya işveren iş sözleşmesini sonlandırırsa hem emeklilik öncesi hem de emeklilik sonrası çalışma süresi birleştirilerek, son alınan ücret üzerinden çalışana kıdem tazminatı ödenir.
4-Emekli olup da kıdem tazminatını almadan çalışmaya devam edenler kıdem tazminatını hak edecek gerekçeler olmadan kendi istekleri ile işten ayrılırlarsa durum biraz farklılaşıyor. Yargıtay'ın bu konuda geçmişte verdiği karara göre (6.11.2019 tarihli Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kararı) çalışanın haklı gerekçe göstermeden işten ayrılması nedeniyle kıdem tazminatını alamayacağına, ancak emeklilikle sona eren ilk döneme ait tazminat ödeneceğine, tazminatında da emekli olduğu tarihteki giydirilmiş ücreti üzerinden ödeneceğine hükmediyor.