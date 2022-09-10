Boşanma iddiaları gündemdeydi! Mehmet Dinçerler açtı ağzını yumdu gözünü! Hadise hamile diyen Bircan Bali'ye ateş püskürdü! "Don lastiği kadar..."
Boşanma iddialarıyla gündeme gelen Hadise ve Mehmet Dinçerler hala net bir açıklamada bulunmadı. Bunun yanı sıra Bircan Bali'nin Hadise 3.5 aylık hamile! Kesin bilgi...'' ifadeleri sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Hadise, haberi yalanlamasının ardından Mehmet Dinçerler'in sosyal medyasından verdiği cevap gündem konusu haline geldi. İşte konu hakkında merak edilenler...
Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler, 15 Mart'ta nişanlanmıştı. Çift, mayıs ayında da aile arasında gerçekleşen sade bir törenle evlenmişti.Hadise geçtiğimiz günlerde, İzmir'de konser vermiş ve "Küçük Bir Yol" şarkısını seslendirirken duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına boğulmuştu.
Arıdndan akıllara gelen ilk soru Hadise ile Mehmet Dinçerler ayrılıyor mu sorusu oldu. Çıkan dedikoduların ardından iki taraftan da henüz net bir açıklama gelmedi. Bircan Bali'nin konu hakkında yaptığı yorumlar ise sosyal medyada büyük tepki çekti.
Bircan Bali Hadise'nin ağlaması hakkında konuşurken bildiği ve korktuğu bir şeyin olduğunu söyledi. Ünlü sonucu Bircan Bali Hadise'nin bebek düşürmesinden korktuğunu ve bu sebeple ağladığını düşündüğünü açıklarken dikkatleri üzerine çekti.
Hadise 3.5 aylık hamile! Kesin bilgi...' açıklamasıyla gündeme gelen Bircan Bali'ye Mehmet Dinçerler'den cevap gecikmedi.
Bircan Bali'yi hedef alarak paylaşımda bulunan Dinçerler "Bazı insanların, insanlığa don lastiği kadar faydası yok.." ifadelerini kullandı.