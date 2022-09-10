Boşanma iddiaları gündemdeydi! Mehmet Dinçerler açtı ağzını yumdu gözünü! Hadise hamile diyen Bircan Bali'ye ateş püskürdü! "Don lastiği kadar..."

Arıdndan akıllara gelen ilk soru Hadise ile Mehmet Dinçerler ayrılıyor mu sorusu oldu. Çıkan dedikoduların ardından iki taraftan da henüz net bir açıklama gelmedi. Bircan Bali'nin konu hakkında yaptığı yorumlar ise sosyal medyada büyük tepki çekti.