6 yıl önce tası tarağı toplayıp İzmir’e yerleşmişti! Safir’in Güneş’i Gizem Karaca’nın havuzlu lüks villasına bakın! İçi ayrı dışı ayrı güzel

İlhan Şen (Ateş), Özge Yağız (Feraye), Burak Berkay Akgül (Yaman), İpek Tuzcuoğlu (Gülfem) gibi başarılı isimleri buluşturan, ATV'nin sevilen dizisi Safir'in kadrosuna son olarak Gizem Karaca dahil oldu. Dizide Güneş karakteriyle izleyici karşısına çıkan Karaca'nın hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. 6 yıl önce tası tarağı toplayıp İzmir'e yerleşen oyuncunun özellikle evi merak konusu oldu. Bir dönem bahçe işlerine merak saran ve ektiği meyve-sebzeyi takipçileriyle paylaşan Karaca'nın hem lüks villasının bahçesi hem de zevkle döşenmiş evinin dekorasyonu hayran bıraktı. İşte Gizem Karaca'nın havuzlu lüks evi...