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4 ay önce doğum yapan Nazlı Sabancı’dan anne-kız paylaşımı! Hacı Sabancı’nın biricik eşi yalıdan yayınladı! Minik Arzu Alara'yla...

Ömer-Arzu Sabancı çiftinin oğlu Hacı Sabancı ile 10 Ekim 2021'de nikah masasına oturan ve 25 Haziran 2022'de görkemli bir düğün yapan Nazlı Sabancı, 4 ay önce Arzu Alara adını verdiği kızını kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşadı. Sosyal medyayı aktif kullanan Sabancı'dan minik kızıyla paylaşım geldi. Yalıdan anne-kız paylaşımı yapan ünlü isim, kısa sürede gündem oldu. İşte Nazlı Sabancı'nın o paylaşımı...

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Giriş Tarihi 12 Aralık 2023, 15:28 Güncelleme 12 Aralık 2023, 15:28
4 ay önce doğum yapan Nazlı Sabancı’dan anne-kız paylaşımı! Hacı Sabancı’nın biricik eşi yalıdan yayınladı! Minik Arzu Alara’yla... 1

Nazlı Sabancı, 10 Ekim 2021 tarihinde Hacı Sabancı ile 2021'de Ömer-Arzu Sabancı çiftinin yalısında nikah masasına oturdu.

4 ay önce doğum yapan Nazlı Sabancı’dan anne-kız paylaşımı! Hacı Sabancı’nın biricik eşi yalıdan yayınladı! Minik Arzu Alara’yla... 2

Ünlü çift, 25 Haziran 2022'de de görkemli bir düğün töreni gerçekleştirdi.

4 ay önce doğum yapan Nazlı Sabancı’dan anne-kız paylaşımı! Hacı Sabancı’nın biricik eşi yalıdan yayınladı! Minik Arzu Alara’yla... 3

Mutlu evliliklerine hız kesmeden devam eden Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı'dan geçen aylarda ise bebek müjdesi geldi.

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