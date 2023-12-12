4 ay önce doğum yapan Nazlı Sabancı’dan anne-kız paylaşımı! Hacı Sabancı’nın biricik eşi yalıdan yayınladı! Minik Arzu Alara'yla...

Ömer-Arzu Sabancı çiftinin oğlu Hacı Sabancı ile 10 Ekim 2021'de nikah masasına oturan ve 25 Haziran 2022'de görkemli bir düğün yapan Nazlı Sabancı, 4 ay önce Arzu Alara adını verdiği kızını kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşadı. Sosyal medyayı aktif kullanan Sabancı'dan minik kızıyla paylaşım geldi. Yalıdan anne-kız paylaşımı yapan ünlü isim, kısa sürede gündem oldu. İşte Nazlı Sabancı'nın o paylaşımı...
Nazlı Sabancı, 10 Ekim 2021 tarihinde Hacı Sabancı ile 2021'de Ömer-Arzu Sabancı çiftinin yalısında nikah masasına oturdu.
Ünlü çift, 25 Haziran 2022'de de görkemli bir düğün töreni gerçekleştirdi.
Mutlu evliliklerine hız kesmeden devam eden Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı'dan geçen aylarda ise bebek müjdesi geldi.