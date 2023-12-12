4 ay önce doğum yapan Nazlı Sabancı’dan anne-kız paylaşımı! Hacı Sabancı’nın biricik eşi yalıdan yayınladı! Minik Arzu Alara'yla...

Ömer-Arzu Sabancı çiftinin oğlu Hacı Sabancı ile 10 Ekim 2021'de nikah masasına oturan ve 25 Haziran 2022'de görkemli bir düğün yapan Nazlı Sabancı, 4 ay önce Arzu Alara adını verdiği kızını kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşadı. Sosyal medyayı aktif kullanan Sabancı'dan minik kızıyla paylaşım geldi. Yalıdan anne-kız paylaşımı yapan ünlü isim, kısa sürede gündem oldu. İşte Nazlı Sabancı'nın o paylaşımı...