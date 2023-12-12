75’lik Semiramis Pekkan 20’lik genç kızlara taş çıkardı! Önce spor yapıp sonra dans etti! Hem fit hali hem enerjisi olay oldu

"Kara Memed" adlı filmle sinema kariyerine başlayan oyuncu ve şarkısı Semiramis Pekkan, sosyal medya hesabında yayınladığı son videoyla gündem oldu. 75 yaşındaki ünlü isim, spor yapıp dans ettiği anları bir araya getirerek Instagram sayfasında yayınladı. Fit hali ve enerjisiyle ağızları açık bırakan Pekkan, 20'lik genç kızlara taş çıkardı. İşte Semiramis Pekkan'ın o paylaşımı...
1964 yılı yapımlı "Kara Memed" adlı filmle sinema kariyerine başlayan Semiramis Pekkan, beyazperdenin yanı sıra yanı sıra 1965-1966 yıllarında Meydan Sahnesi'nde misafir oyuncu olarak çalıştı.
Müzik kariyerine 1968 yılında başlayan Semiramis Pekkan, ileriki yıllarda iki Altın Plak Ödülü aldı.
Süperstar Ajda Pekkan ile kardeş olan ünlü isim, kariyeri kadar yıllara meydan okuyan güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirdi.