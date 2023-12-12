75’lik Semiramis Pekkan 20’lik genç kızlara taş çıkardı! Önce spor yapıp sonra dans etti! Hem fit hali hem enerjisi olay oldu

"Kara Memed" adlı filmle sinema kariyerine başlayan oyuncu ve şarkısı Semiramis Pekkan, sosyal medya hesabında yayınladığı son videoyla gündem oldu. 75 yaşındaki ünlü isim, spor yapıp dans ettiği anları bir araya getirerek Instagram sayfasında yayınladı. Fit hali ve enerjisiyle ağızları açık bırakan Pekkan, 20'lik genç kızlara taş çıkardı. İşte Semiramis Pekkan'ın o paylaşımı...