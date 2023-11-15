Acun Ilıcalı Survivor'a katılacağını duyurmuştu "Bana suikast girişiminde bulundular" dedi Survivor'dan çekildi! Turabi Çamkıran...

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu Survivor'a; 2014, 2015 ve 2018 yıllarında katılan ve üst üste iki şampiyonluk yaşayan Turabi Çamkıran'nın yeniden Survivor'a katılacağı haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Survivor denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Çamkıran'ın yarışmaya katılacağı, bizzat Acun Ilıcalı tarafından duyurulmuştu. Ancak gelin görün ki Çamkıran önceki akşam yaptığı açıklamayla sevenlerini üzdü. İşte detaylar...