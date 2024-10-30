50 yaşında ama 18 gösteriyor! Penelope Cruz’un güzellik sırları: Asla tüketmediği gıda...

Blow, Karayip Korsanları 4 Gizemli Denizlerde ve Doğu Ekspresinde Cinayet gibi yapımlarda birlikte kamera karşısına geçen Johnny Depp ile Penelope Cruz yine aynı filmde rol alacak. İkili, "Day Drinker" adlı filmde başrolleri paylaşacak. Haberin ardından Penelope Cruz'un güzellik sırları merak edilmeye başlandı. 50 yaşında 18'lerinde gibi gösteren ünlü ismin bakım sırlarını bir araya getirdik. Bakın güzel oyuncunun güzellik sırları ve asla tüketmediği gıda neymiş...