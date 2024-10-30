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50 yaşında ama 18 gösteriyor! Penelope Cruz'un güzellik sırları: Asla tüketmediği gıda...

Dünyaca ünlü İspanyol aktris Penélope Cruz, katıldığı davetlerde ve ödül törenlerinde zarafeti ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. Ünlü ismin güzellik ve bakım sırları da sıklıkla araştırılıyor. Penelope Cruz'un güzellik tüyolarını bir araya getirdik. İşte ünlü ismin zarif ve genç görünümünün ardındaki ipuçları...

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Giriş Tarihi :30 Ekim 2024 , 08:36 Güncelleme Tarihi :30 Ekim 2024 , 08:34
50 yaşında ama 18 gösteriyor! Penelope Cruz’un güzellik sırları: Asla tüketmediği gıda...

Blow, Karayip Korsanları 4 Gizemli Denizlerde ve Doğu Ekspresinde Cinayet gibi yapımlarda birlikte kamera karşısına geçen Johnny Depp ile Penelope Cruz yine aynı filmde rol alacak. İkili, "Day Drinker" adlı filmde başrolleri paylaşacak. Haberin ardından Penelope Cruz'un güzellik sırları merak edilmeye başlandı. 50 yaşında 18'lerinde gibi gösteren ünlü ismin bakım sırlarını bir araya getirdik. Bakın güzel oyuncunun güzellik sırları ve asla tüketmediği gıda neymiş...

50 yaşında ama 18 gösteriyor! Penelope Cruz’un güzellik sırları: Asla tüketmediği gıda...

Bol bol meyve ve sebze tüketiyor

Ünlü oyuncu annesinin tavsiyesiyle meyve ve sebze tüketmenin önemini daha iyi kavradığını paylaşıyor.

50 yaşında ama 18 gösteriyor! Penelope Cruz’un güzellik sırları: Asla tüketmediği gıda...

Asla tüketmediği gıda: şeker

Cruz ayrıca şeker ve süt ürünlerinden kaçındığını ve gluten tüketmediğini vurguluyor. Özellikle asla şeker ve işlenmiş gıda ile beslenmediğinin altını çiziyor.

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