Evlilik sadece 1 yıl sürdü! Alemin Kıralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün ile doktor eşi Doğaç Ergezen boşandı! O aşk paylaşımları mazide kaldı
Başrolünü Şafak Sezer'in üstlendiği Alemin Kıralı dizisinde canlandırdığı Ahsen karakteriyle adını duyuran genç oyuncu Yağmur Ün geçtiğimiz yıl, sosyal medyada Dr.Dodo olarak bilinen doktor Doğaç Ergezen'le dünya evine girmiş, çift kısa bir süre sonra da bebeklerini kucaklarına almışlar. Bir süre önce haklarında ayrılık dedikodusu çıkan ünlü çiftten kötü haber geldi.
17.07.2023 11:54 - Son Güncelleme: 17.07.2023 11:54
'Keloğlan', 'Medine', 'Randiman' gibi birçok projede yer alan ve 'Alemin Kralı'nda hayat verdiği 'Ahsen Kral' ile hafızalara kazınan oyuncu Yağmur Ün, geçtiğimiz yıl haziran ayında doktor Doğaç Ergezen ile dünyaevine girmişti.
Geçen yıl Haziran ayında sevgilisi Doğaç Ergezen ile nikah masasına oturan Yağmur Ün'ün evliliği bir yıl sürdü.