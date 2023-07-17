Vav TV İzle
Haberler Magazin 12 yılı devirmişler! Kaptan Eda Erdem’in eşi bakın kim çıktı! “Çok yakışıyorsunuz” Filenin Sultanları'ndan Eda Erdem meğer...

12 yılı devirmişler! Kaptan Eda Erdem’in eşi bakın kim çıktı! “Çok yakışıyorsunuz” Filenin Sultanları'ndan Eda Erdem meğer...

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin final maçında Çin ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, dev maçı setlerde 3-1 kazanarak Milletler Ligi'nde şampiyon oldu. Şampiyonluk servisini ağlayarak atan Eda Erdem ise kısa sürede gündem oldu. Hayatı merak edilip araştırılan Erdem hakkında en çok "Eda Erdem evli mi?", "Eda Erdem'in eşi kim?" sorularının yanıtları aratıldı. Ünlü çiftin düğün karelerini görenler ise "Çok yakışıyorsunuz" yorumunda bulundu. Bakın Eda Erdem kiminle evliymiş...

takvim.com.tr
17.07.2023 12:21 - Son Güncelleme: 17.07.2023 12:21
12 yılı devirmişler! Kaptan Eda Erdem’in eşi bakın kim çıktı! “Çok yakışıyorsunuz” Filenin Sultanları’ndan Eda Erdem meğer...

Filenin Sultanları tarih yazarak FIVB Milletler Ligi'nde şampiyonluğa uzandı. Çin'i 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem'in şampiyonluk servisini atarken ağladığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
12 yılı devirmişler! Kaptan Eda Erdem’in eşi bakın kim çıktı! “Çok yakışıyorsunuz” Filenin Sultanları’ndan Eda Erdem meğer...

Şampiyonluğun ardından konuşan Eda Erdem Dündar, şu ifadeleri kullandı: "Sanırım bir rüyanın içerisindeyim. Şu an inanamıyorum. 2005'ten beri milli takımı temsil ediyorum. Çok fazla şey feda ettik, çok fazla üzüntü çok fazla sevinç gördük.

12 yılı devirmişler! Kaptan Eda Erdem’in eşi bakın kim çıktı! “Çok yakışıyorsunuz” Filenin Sultanları’ndan Eda Erdem meğer...

Daniele bize ilk günden beri 'Kızlar, biz oraya şampiyon olmaya gidiyoruz' diyordu. Bizi şampiyon olabileceğimize inandırdı. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum"

12 yılı devirmişler! Kaptan Eda Erdem’in eşi bakın kim çıktı! “Çok yakışıyorsunuz” Filenin Sultanları’ndan Eda Erdem meğer...

Eda Erdem'in hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Erdem hakkında en çok "Eda Erdem evli mi?", "Eda Erdem'in eşi kim?" sorularının yanıtları aratıldı.

12 yılı devirmişler! Kaptan Eda Erdem’in eşi bakın kim çıktı! “Çok yakışıyorsunuz” Filenin Sultanları’ndan Eda Erdem meğer...

Ünlü çiftin düğün karelerini görenler ise "Çok yakışıyorsunuz" yorumunda bulundu.

SON DAKİKA