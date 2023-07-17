12 yılı devirmişler! Kaptan Eda Erdem’in eşi bakın kim çıktı! “Çok yakışıyorsunuz” Filenin Sultanları'ndan Eda Erdem meğer...
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin final maçında Çin ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, dev maçı setlerde 3-1 kazanarak Milletler Ligi'nde şampiyon oldu. Şampiyonluk servisini ağlayarak atan Eda Erdem ise kısa sürede gündem oldu. Hayatı merak edilip araştırılan Erdem hakkında en çok "Eda Erdem evli mi?", "Eda Erdem'in eşi kim?" sorularının yanıtları aratıldı. Ünlü çiftin düğün karelerini görenler ise "Çok yakışıyorsunuz" yorumunda bulundu. Bakın Eda Erdem kiminle evliymiş...
17.07.2023 12:21 - Son Güncelleme: 17.07.2023 12:21
Filenin Sultanları tarih yazarak FIVB Milletler Ligi'nde şampiyonluğa uzandı. Çin'i 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem'in şampiyonluk servisini atarken ağladığı anlar sosyal medyada gündem oldu.
Şampiyonluğun ardından konuşan Eda Erdem Dündar, şu ifadeleri kullandı: "Sanırım bir rüyanın içerisindeyim. Şu an inanamıyorum. 2005'ten beri milli takımı temsil ediyorum. Çok fazla şey feda ettik, çok fazla üzüntü çok fazla sevinç gördük.