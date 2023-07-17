12 yılı devirmişler! Kaptan Eda Erdem’in eşi bakın kim çıktı! “Çok yakışıyorsunuz” Filenin Sultanları’ndan Eda Erdem meğer...

Şampiyonluğun ardından konuşan Eda Erdem Dündar, şu ifadeleri kullandı: "Sanırım bir rüyanın içerisindeyim. Şu an inanamıyorum. 2005'ten beri milli takımı temsil ediyorum. Çok fazla şey feda ettik, çok fazla üzüntü çok fazla sevinç gördük.