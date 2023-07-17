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Haberler Magazin 2 yıllık evlilik 10 dakikada bitti! Nilsu Berfin Aktaş sessiz sedasız boşandı! Eşi dolandırıcılık suçundan tutuklanmıştı...

2 yıllık evlilik 10 dakikada bitti! Nilsu Berfin Aktaş sessiz sedasız boşandı! Eşi dolandırıcılık suçundan tutuklanmıştı...

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Gökçe karakteriyle tanınan Nilsu Berfin Aktaş, son dönemlerde özel hayatıyla sık sık gündem olmuştu. Aktaş'ın 2 yıl önce evlendiği eşi dolandırıcılık suçundan tutuklanınca ünlü oyuncu günlerce magazin gündeminde yer almıştı. 24 yaşındaki oyuncu, şimdi ise boşanma haberleriyle gündeme geldi. Aktaş, sessiz sedasız evlendiği eşi ile Adalar Adliyesi'nde boşandı. İşte haberin detayları...

takvim.com.tr
17.07.2023 11:41 - Son Güncelleme: 17.07.2023 11:41
2 yıllık evlilik 10 dakikada bitti! Nilsu Berfin Aktaş sessiz sedasız boşandı! Eşi dolandırıcılık suçundan tutuklanmıştı...

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı 'Gökçe' karakteriyle hafızalara kazınan Nilsu Berfin Aktaş, 2 yıl önce sessiz sedasız dünyaevine girdi.

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2 yıllık evlilik 10 dakikada bitti! Nilsu Berfin Aktaş sessiz sedasız boşandı! Eşi dolandırıcılık suçundan tutuklanmıştı...

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Aktaş, dolandırıcılık suçundan tutuklanınca günlerce magazin gündeminden düşmedi.

2 yıllık evlilik 10 dakikada bitti! Nilsu Berfin Aktaş sessiz sedasız boşandı! Eşi dolandırıcılık suçundan tutuklanmıştı...

Aktaş, bir kez daha evliliğiyle gündeme geldi. Ünlü oyuncu, Büyükada'daki Adalar Adliyesi'nde sessiz sedasız eşinden boşandı.

2 yıllık evlilik 10 dakikada bitti! Nilsu Berfin Aktaş sessiz sedasız boşandı! Eşi dolandırıcılık suçundan tutuklanmıştı...

Tarafların hazır bulunduğu duruşmada Aktaş ve eşi boşanma konusunda anlaştıklarını beyan etti. Karşılıklı birbirlerinden talepte bulunmayan ikilinin duruşması 10 dakika sürdü.

2 yıllık evlilik 10 dakikada bitti! Nilsu Berfin Aktaş sessiz sedasız boşandı! Eşi dolandırıcılık suçundan tutuklanmıştı...

Boşanma haberlerinin ardından Nilsu Berfin Aktaş'ın eski eşi de merak edildi. İşte Nilsu Berfin Aktaş başta olmak üzere ünlü isimlerin eski eşleri ve sevgilileri...

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