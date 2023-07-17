2 yıllık evlilik 10 dakikada bitti! Nilsu Berfin Aktaş sessiz sedasız boşandı! Eşi dolandırıcılık suçundan tutuklanmıştı...
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Gökçe karakteriyle tanınan Nilsu Berfin Aktaş, son dönemlerde özel hayatıyla sık sık gündem olmuştu. Aktaş'ın 2 yıl önce evlendiği eşi dolandırıcılık suçundan tutuklanınca ünlü oyuncu günlerce magazin gündeminde yer almıştı. 24 yaşındaki oyuncu, şimdi ise boşanma haberleriyle gündeme geldi. Aktaş, sessiz sedasız evlendiği eşi ile Adalar Adliyesi'nde boşandı. İşte haberin detayları...
17.07.2023 11:41 - Son Güncelleme: 17.07.2023 11:41
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı 'Gökçe' karakteriyle hafızalara kazınan Nilsu Berfin Aktaş, 2 yıl önce sessiz sedasız dünyaevine girdi.