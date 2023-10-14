SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Evlilik dışı ilişkiden 2 kızı ortaya çıkan Metin Akpınar'ın meğer iki de torunu varmış! Her şey çorap söküğü gibi geliyor

81 yaşındaki oyuncu Metin Akpınar'ın, 35 yaşında bir kızı olduğu ve kızını yıllarca kabul etmediği haberi önceki gün magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Skandalın altından çıkan her detay şaşkına çevirmeye devam ediyor. Evlilik dışı ilişisinden 2 kızı olduğu ortaya çıkan Akpınar'ın meğer iki de torunu varmış. İşte haberin detayları.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Ekim 2023, 13:27 Güncelleme 14 Ekim 2023, 13:28
Evlilik dışı ilişkiden 2 kızı ortaya çıkan Metin Akpınar’ın meğer iki de torunu varmış! Her şey çorap söküğü gibi geliyor 1

82 yaşında Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden ikiz kızları olduğu haberi magazin gündemine bomba gibi düştü.

Evlilik dışı ilişkiden 2 kızı ortaya çıkan Metin Akpınar’ın meğer iki de torunu varmış! Her şey çorap söküğü gibi geliyor 2

82 yaşındaki Akpınar'ın Göksel Özdoğdu ile 62 yıllık evliliği bir var. Çiftin bu evliliklerinden bir çocukları yok. Ancak önceki gün Akpınar'ın evlilik dışı bir ilişkisinden, bir kızı olduğu ortaya çıkmıştı.

Akpınar'ın Nebioğlu'nu kızı olarak ilk etapta kabul ettiği ancak Nebioğlu'nun babasının mirasından faydalanmak istemesi üzerine anlaşmazlık çıktığı ve dava yoluna başvurduğu leri sürüldü.
Evlilik dışı ilişkiden 2 kızı ortaya çıkan Metin Akpınar’ın meğer iki de torunu varmış! Her şey çorap söküğü gibi geliyor 3

Sonrasında da Akpınar bir değil iki kızı olduğu, Duygu ve Sevgi isimli ikiz kardeşlerin aynı aileye evlatlık verildiği ortaya çıkmıştı.

SON DAKİKA