02 Melih'i siz bir de şimdi görün adeta bambaşka biri! Biri Bizi Gözetliyor'da şampiyon oldu sonra ortadan kayboldu Melih Değirmenci...

1 Bir döneme damgasını vuran Biri Bizi Gözetliyor yarışmasında kızların aklını başından alan Melih Değirmenci son haliyle şaşırtıyor. Değirmenci yarışmada ve yarışmadan sonra yaşadıklarını şu sözlerle anlatmıştı daha önce:

2 "Eski arkadaşlarımla hala görüşüyoruz. 19 yıl oldu. Sinan, Murat, ben... Hiç kopmadık. Hayatlarımız değişti... Asker arkadaşıyız biz. 'Ben o programları izlemiyordum' diyenlere çok gülüyoruz. Türkiye'de bazı şeylerin çok suyu çıktı. Fazla cast'a girdiler. Bizde cast yoktu. Çünkü yapımcı bile ne yapacağını bilmiyordu. Bugün Türkiye'de 95 reyting almayı bırak yüzde 20 reyting alan bir olsa 5 yıllık sözleşme imzalarlar. Şöhret kaldırılması çok zor bir şey. Hele 18 yaşındaysan çok daha zor. Ben dışarıya çıktığımda yerel türkücü kıvamında bir şey olacağımı düşünüyordum açıkçası. O kadar büyük bir ilgi vardı ki, yarışmadan çıktıktan sonra 6 ay korumayla gezdim. O korumayı can güvenliğim sebebiyle devlet bana tahsis etti."