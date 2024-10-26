PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Evlilik bitti mi? Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup arasında kriz

Emina Jahovic ile 10 yıllık evliliğini sonlandıran ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, 2022 yılında Melisa Sütşurup ile İtalya'nın başkenti Roma'da dünyaevine girmişti. Ancak çiftten beklenmedik bir haber geldi. Çiftin kavga ettiği ve ayrılık kararı aldığı iddia edildi. Sütşurup'un sosyal medyadan "Sandal" soyadını silmesi ve eşiyle fotoğraflarını kaldırması dikkat çekerken "Evlilik bitti mi ?" sorusu gündem oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Ekim 2024 , 12:28 Güncelleme Tarihi :26 Ekim 2024 , 12:28
Evlilik bitti mi? Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup arasında kriz

90'lar ve 2000'lerin unutulmaz şarkılarına imza atan ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, "Beni Ağlatma", "Jest Oldu", "Aya Benzer", "Pazara Kadar", "Araba", "Aşka Yürek Gerek" gibi hitleriyle müzik dünyasında önemli yer edinmiştir. Özellikle duygusal ve hareketli parçalarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Sandal, yıllar içinde birçok projeye imza attı.

Evlilik bitti mi? Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup arasında kriz

Özel hayatıyla da sık sk gündeme gelen Sandal, ilişkileri ve evlilikleriyle magazin dünyasının ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Evlilik bitti mi? Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup arasında kriz

Mustafa Sandal, ilk evliliğini 2008 yılında meslektaşı Emina Jahovic ile yapmıştı.

SON DAKİKA