Evlilik bitti mi? Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup arasında kriz

90'lar ve 2000'lerin unutulmaz şarkılarına imza atan ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, "Beni Ağlatma", "Jest Oldu", "Aya Benzer", "Pazara Kadar", "Araba", "Aşka Yürek Gerek" gibi hitleriyle müzik dünyasında önemli yer edinmiştir. Özellikle duygusal ve hareketli parçalarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Sandal, yıllar içinde birçok projeye imza attı.