Anne olmayan hazırlanan Neslihan Atagül’den Mısır’da yeni pozlar!

Ünlü çift Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, "Fatih Harbiye" dizisi sonrası başlayan aşklarını 2016 yılında yapılan görkemli bir düğünle taçlandırmıştı. O günden bu yana mutlu bir evlilik sürdüren ikili, şimdi ilk kez anne ve baba olma heyecanını yaşıyor. Evlilikleri boyunca birçok projede yer alan çift, hem özel hayatlarıyla hem de kariyerleriyle sık ısk gündeme geliyor.
BEBEK GELİYOR
Aşkları ve uyumlarıyla örnek çiftler arasında gösterilen Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, birlikte geçirdikleri zamanları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıyor. Şimdi ise ünlü çift bebek heyecanı yaşıyor.