Anne olmayan hazırlanan Neslihan Atagül’den Mısır’da yeni pozlar!

Ünlü çift Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, "Fatih Harbiye" dizisi sonrası başlayan aşklarını 2016 yılında yapılan görkemli bir düğünle taçlandırmıştı. O günden bu yana mutlu bir evlilik sürdüren ikili, şimdi ilk kez anne ve baba olma heyecanını yaşıyor. Evlilikleri boyunca birçok projede yer alan çift, hem özel hayatlarıyla hem de kariyerleriyle sık ısk gündeme geliyor.