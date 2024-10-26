PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Anne olmayan hazırlanan Neslihan Atagül'den Mısır'da yeni pozlar!

Kendi gibi oyuncu Kadir Doğulu ile mutlu bir evlilik sürdüren ve ilk kez anne olma heyecanı yaşayan Neslihan Atagül, son olarak Mısır ziyaretinden paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu, Nil Nehri manzarasında verdiği pozlarla takipçilerinin beğenisini topladı. Mısır'ın büyüleyici güzellikleri eşliğinde çekilen bu kareler, Atagül'ün hamilelik dönemindeki mutluluğunu gözler önüne serdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Ekim 2024 , 13:11 Güncelleme Tarihi :26 Ekim 2024 , 14:10
Anne olmayan hazırlanan Neslihan Atagül’den Mısır’da yeni pozlar!

Ünlü çift Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, "Fatih Harbiye" dizisi sonrası başlayan aşklarını 2016 yılında yapılan görkemli bir düğünle taçlandırmıştı. O günden bu yana mutlu bir evlilik sürdüren ikili, şimdi ilk kez anne ve baba olma heyecanını yaşıyor. Evlilikleri boyunca birçok projede yer alan çift, hem özel hayatlarıyla hem de kariyerleriyle sık ısk gündeme geliyor.

Anne olmayan hazırlanan Neslihan Atagül’den Mısır’da yeni pozlar!

BEBEK GELİYOR

Aşkları ve uyumlarıyla örnek çiftler arasında gösterilen Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, birlikte geçirdikleri zamanları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıyor. Şimdi ise ünlü çift bebek heyecanı yaşıyor.

Anne olmayan hazırlanan Neslihan Atagül’den Mısır’da yeni pozlar!

BEBEĞİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU

Geçtiğimiz haftalarda İtalya'da bir programa katılan ve oğlu olacağını açıklayan Atagül, "Çok mutluyuz, neşemiz keyfimiz yerinde şükür. İnsan çok da bir şey söyleyemiyormuş açıkçası" sözlerini kullunmıştı.

SON DAKİKA