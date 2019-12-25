Odasına gizlice girmek için... Kuruluş Osman yıldızı Burak Özçivit'e hayranından büyük şok!

Odasına gizlice girmek için... Yeteneği ve yakışıklılığı ile son yılların en popüler erkek oyuncularından biri olan Burak Özçivit, atv ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Kuruluş Osman dizisinin başrolünde oynuyor. Kuruluş Osman yıldızı Burak Özçivit'e ilgili yeni gelişmeler ise hayranları tarafından oldukça merak ediliyor. Geçtiğimiz senelerde Dubai'de Burak Özçivit'in bir hayranının otel odasına gizlice girmeye çalıştığı ortaya çıktı. Sapkın hayranın bunun için neler yaptığı ise ağızları açık bıraktı. 2017 yılında Dubai'de Muhteşem Yüzyıl Sergisi'ne katılan Özçivit, 450 bin dolar kazanmasıyla gündem olmuştu. O sırada yaşanan bir olay ise 2 sene sonra ortaya çıktı.

25.12.2019 09:59 - Son Güncelleme: 25.12.2019 09:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





