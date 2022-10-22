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Haberler Magazin Evleneli 1 ay olmadan Merve Boluğur müjdeyi kendi ağzıyla verdi! Hamile olduğu iddia ediliyordu! Merve ve eşi Mert Aydın...

Evleneli 1 ay olmadan Merve Boluğur müjdeyi kendi ağzıyla verdi! Hamile olduğu iddia ediliyordu! Merve ve eşi Mert Aydın...

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde bombayı patlatmıştı. Evleneceğini açıkladıktan kısa bir süre sonra, 2 Ekim tarihinde DJ Mert Aydın'la hayatını birleştirmişti. Merve Boluğur'un bu ani evliliğinin ardından hamilelik iddiaları ortaya atılmıştı. Önceki gün Instagram'ında soru-cevap yapan Merve Boluğur, bambaşka bir müjdeli haberi duyurdu.

22.10.2022 12:47 - Son Güncelleme: 22.10.2022 12:47
Evleneli 1 ay olmadan Merve Boluğur müjdeyi kendi ağzıyla verdi! Hamile olduğu iddia ediliyordu! Merve ve eşi Mert Aydın...

Bir döneme damga vuran fantastik ve komedi türündeki "Acemi Cadı" dizisiyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Merve Boluğur; Küçük Sırlar, Kuzey Güney ve Muhteşem Yüzyıl gibi projelerle şöhretine şöhret katmıştı.

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Evleneli 1 ay olmadan Merve Boluğur müjdeyi kendi ağzıyla verdi! Hamile olduğu iddia ediliyordu! Merve ve eşi Mert Aydın...

Kısa bir süre önce aşk yaşamaya başlayan Boluğur, jet hızıyla evlilik kararı aldı ve Mert Aydın ile Fuat Paşa Yalısı'nda muhteşem bir törenle nikah masasına oturdu.

Evleneli 1 ay olmadan Merve Boluğur müjdeyi kendi ağzıyla verdi! Hamile olduğu iddia ediliyordu! Merve ve eşi Mert Aydın...

MERVE BOLUĞUR HAYRANLARINA MÜJDEYİ VERDİ

Sözlerini kendisinin yazdığı "Şşşttt" isimli şarkısıyla gündem olan Boluğur, hayranlarına müjdeyi verdi.

Evleneli 1 ay olmadan Merve Boluğur müjdeyi kendi ağzıyla verdi! Hamile olduğu iddia ediliyordu! Merve ve eşi Mert Aydın...

Takipçileri ile sosyal medya üzerinden soru-cevap etkinliği düzenleyen Boluğur, "Enişteyle ortak bir müzik çalışması var mı?" sorusuna yanıt verdi.

Evleneli 1 ay olmadan Merve Boluğur müjdeyi kendi ağzıyla verdi! Hamile olduğu iddia ediliyordu! Merve ve eşi Mert Aydın...

Ünlü isim, "Bir şarkı daha seslendireceğim" dedi.

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