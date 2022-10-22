Evleneli 1 ay olmadan Merve Boluğur müjdeyi kendi ağzıyla verdi! Hamile olduğu iddia ediliyordu! Merve ve eşi Mert Aydın...
Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde bombayı patlatmıştı. Evleneceğini açıkladıktan kısa bir süre sonra, 2 Ekim tarihinde DJ Mert Aydın'la hayatını birleştirmişti. Merve Boluğur'un bu ani evliliğinin ardından hamilelik iddiaları ortaya atılmıştı. Önceki gün Instagram'ında soru-cevap yapan Merve Boluğur, bambaşka bir müjdeli haberi duyurdu.
22.10.2022 12:47 - Son Güncelleme: 22.10.2022 12:47
Bir döneme damga vuran fantastik ve komedi türündeki "Acemi Cadı" dizisiyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Merve Boluğur; Küçük Sırlar, Kuzey Güney ve Muhteşem Yüzyıl gibi projelerle şöhretine şöhret katmıştı.
Kısa bir süre önce aşk yaşamaya başlayan Boluğur, jet hızıyla evlilik kararı aldı ve Mert Aydın ile Fuat Paşa Yalısı'nda muhteşem bir törenle nikah masasına oturdu.