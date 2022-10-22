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Haberler Magazin Şafak Sezer'in evinin fırtınası dinmemişken bu kez karavanı dudak uçuklattı! Şafak Sezer kesenin ağzını sonuna kadar açtı

Şafak Sezer'in evinin fırtınası dinmemişken bu kez karavanı dudak uçuklattı! Şafak Sezer kesenin ağzını sonuna kadar açtı

Yer aldığı sayısız dizi ve film projeleri ile tanınan Şafak Sezer Kutsal Damacana 4 müjdesi verdi. Başrolünde Şafak Sezer'in rol aldığı başarılı yapım son olarak 2011 yılında 3'üncü filmiyle yayınlanmıştı. Şafak Sezer "Kutsal Damacana 4" filmi için hazırlıklara başladıklarını duyurmuştu. 2011 senesinde Büyükçekmece'deki Toskana Vadisi'nden 7 milyon 300 bin TL'ye satın aldığı villasını satışa çıkarmıştı. Sezer, bu kez de yeni oyuncağı olan karavanla magazin gündeminde...

22.10.2022 13:19 - Son Güncelleme: 22.10.2022 13:19
Şafak Sezer’in evinin fırtınası dinmemişken bu kez karavanı dudak uçuklattı! Şafak Sezer kesenin ağzını sonuna kadar açtı

Milliyet'in haberine göre; Yeni filmiyle gündemde olan Şafak Sezer, önceki gün oyuncu arkadaşları Serkan Şengül, Yıldırım Memişoğlu ile fuara gitti.

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Şafak Sezer’in evinin fırtınası dinmemişken bu kez karavanı dudak uçuklattı! Şafak Sezer kesenin ağzını sonuna kadar açtı

Sezer, yaklaşık bir milyon TL değerindeki çok beğendiği bir karavanı satın aldı.

Şafak Sezer’in evinin fırtınası dinmemişken bu kez karavanı dudak uçuklattı! Şafak Sezer kesenin ağzını sonuna kadar açtı

"AİLEMLE GEZİNTİYE ÇIKACAĞIM"

Ünlü oyuncu, "Hep böyle bir karavan sahibi olmak istemiştim. Setler başlamadan önce ailemle gezintiye çıkacağım, daha sonra vakit bulamam. Bu karavan ile Türkiye'nin her yerini gezeceğim" ifadelerini kullandı.

Şafak Sezer’in evinin fırtınası dinmemişken bu kez karavanı dudak uçuklattı! Şafak Sezer kesenin ağzını sonuna kadar açtı

52 yaşındaki komedyen, karavan sahibi ve arkadaşları ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Şafak Sezer, daha sonra esprileriyle de fuara gelenlere kahkaha tufanı yaşattı.

Şafak Sezer’in evinin fırtınası dinmemişken bu kez karavanı dudak uçuklattı! Şafak Sezer kesenin ağzını sonuna kadar açtı

KARAVANDA YOK YOK!
Altı kişilik oturma, dört kişilik de yatak kapasiteli karavanda; tuvalet, banyo, mutfak, buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, televizyon, klima, ısıtıcı, kombi, güneş enerjisi ve dış aydınlatma bulunuyor.

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