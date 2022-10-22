Şafak Sezer'in evinin fırtınası dinmemişken bu kez karavanı dudak uçuklattı! Şafak Sezer kesenin ağzını sonuna kadar açtı
Yer aldığı sayısız dizi ve film projeleri ile tanınan Şafak Sezer Kutsal Damacana 4 müjdesi verdi. Başrolünde Şafak Sezer'in rol aldığı başarılı yapım son olarak 2011 yılında 3'üncü filmiyle yayınlanmıştı. Şafak Sezer "Kutsal Damacana 4" filmi için hazırlıklara başladıklarını duyurmuştu. 2011 senesinde Büyükçekmece'deki Toskana Vadisi'nden 7 milyon 300 bin TL'ye satın aldığı villasını satışa çıkarmıştı. Sezer, bu kez de yeni oyuncağı olan karavanla magazin gündeminde...
22.10.2022 13:19 - Son Güncelleme: 22.10.2022 13:19
Milliyet'in haberine göre; Yeni filmiyle gündemde olan Şafak Sezer, önceki gün oyuncu arkadaşları Serkan Şengül, Yıldırım Memişoğlu ile fuara gitti.
52 yaşındaki komedyen, karavan sahibi ve arkadaşları ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Şafak Sezer, daha sonra esprileriyle de fuara gelenlere kahkaha tufanı yaşattı.