Şafak Sezer’in evinin fırtınası dinmemişken bu kez karavanı dudak uçuklattı! Şafak Sezer kesenin ağzını sonuna kadar açtı

"AİLEMLE GEZİNTİYE ÇIKACAĞIM"

Ünlü oyuncu, "Hep böyle bir karavan sahibi olmak istemiştim. Setler başlamadan önce ailemle gezintiye çıkacağım, daha sonra vakit bulamam. Bu karavan ile Türkiye'nin her yerini gezeceğim" ifadelerini kullandı.