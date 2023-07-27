Evlat acısına 18 ay dayanabilen efsane şarkıcı Sinead O'Connor’un son paylaşımları yürek yaktı! “Yaşayan bir ölü gibiyim...”

'Nothing Compares 2 U' adlı şarkısıyla bir döneme damga vuran İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor, 18 ay önce henüz 17 yaşındaki oğlunu toprağa vermişti. Oğlunun ardından toparlanamayan O'Connor, 56 yaşında vefat etti. Ünlü şarkıcının vefatının ardından sosyal medyadaki son paylaşımları gündem oldu. Evlat acısı yaşayan O'Connor'un duygusal Twitter mesajları ise yürek yaktı. İşte o paylaşımlar...
Müzik dünyası efsane bir isme daha veda etti. Dünyaca ünlü İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor, 56 yaşında vefat etti.
1990'da Prince's Nothing Compares 2 U'nun yürek burkan kapağıyla dünya çapında bir yıldıza dönüşen Sinead O'Connor ölümüyle sevenlerini yasa boğdu.
Vefatının ardından Sinead O'Connor'un hayatı ve son sosyal medya paylaşımları da merak edilip araştırılmaya başlandı.