Evlat acısına 18 ay dayanabilen efsane şarkıcı Sinead O'Connor’un son paylaşımları yürek yaktı! “Yaşayan bir ölü gibiyim...”

'Nothing Compares 2 U' adlı şarkısıyla bir döneme damga vuran İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor, 18 ay önce henüz 17 yaşındaki oğlunu toprağa vermişti. Oğlunun ardından toparlanamayan O'Connor, 56 yaşında vefat etti. Ünlü şarkıcının vefatının ardından sosyal medyadaki son paylaşımları gündem oldu. Evlat acısı yaşayan O'Connor'un duygusal Twitter mesajları ise yürek yaktı. İşte o paylaşımlar...