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22 yaş küçük sevgilisiyle 2 yılı deviren Bilge Öztürk müstakbel kayınvalidesi Bennu Gerede ile poz verdi! “Çok özel bir ruh” demişti...

Tarkan ile yaşadığı aşkla popüler hale gelen Bilge Öztürk, 2 yıl önce kendisinden 22 yaş küçük Daren Gerede Erkaya ile yeni bir ilişkiye yelken açtı. Geçen ay ikinci yıllarını kutlayan ikiliden Bilge Öztürk sevgilisinin annesi Bennu Gerede ile poz verdi. Öztürk'ün müstakbel kayınvalidesi ile verdiği poz kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte o poz...

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2023, 11:02 Güncelleme 27 Temmuz 2023, 11:13
22 yaş küçük sevgilisiyle 2 yılı deviren Bilge Öztürk müstakbel kayınvalidesi Bennu Gerede ile poz verdi! “Çok özel bir ruh” demişti... 1

Tarkan ile yaşadığı aşkla bir dönem magazin gündeminden düşmeyen Bilge Öztürk, ilişkisini noktalamasının ardından gözlerden uzak bir hayat yaşam sürüyordu.

22 yaş küçük sevgilisiyle 2 yılı deviren Bilge Öztürk müstakbel kayınvalidesi Bennu Gerede ile poz verdi! “Çok özel bir ruh” demişti... 2

Yıllar sonra yeniden ortaya çıkan Öztürk, kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede Erkaya ile yeni bir aşka yelken açtı.

22 yaş küçük sevgilisiyle 2 yılı deviren Bilge Öztürk müstakbel kayınvalidesi Bennu Gerede ile poz verdi! “Çok özel bir ruh” demişti... 3

Fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya ile geçen ay ikinci yıldönümlerini kutlayan Öztürk, son olarak müstakbel kayınvalidesi ile gündeme geldi.

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