Kuruluş Osman’ın Hazal Hatun’u Yeşim Ceren Bozoğlu’nun son haline bakın! Adeta iğne ipliğe döndü gören güzelliğiyle ilgi odağı oldu
Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son haline bakın! Yeşim Ceren Bozoğlu, başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Hazal Hatun karakteri ile gönüllere taht kurmuştu. Başarılı oyunculuk performansıyla beğeni toplayan Bozoğlu, son haliyle gündeme geldi. Verdiği kilolarla adeta iğne ipliğe dönen Bozoğlu, güzelliğiyle bir kez daha kendine hayran bıraktı. Fit haline övgüler yağan oyuncuyu gören dönüp bir daha baktı. İşte Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son hali...
23.09.2021 18:58
- Son Güncelleme: 23.09.2021 18:58
Yeşim Ceren Bozoğlu, başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Hazal Hatun karakteri ile gönüllere taht kurmuştu.