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Haberler Magazin Kuruluş Osman’ın Hazal Hatun’u Yeşim Ceren Bozoğlu’nun son haline bakın! Adeta iğne ipliğe döndü gören güzelliğiyle ilgi odağı oldu

Kuruluş Osman’ın Hazal Hatun’u Yeşim Ceren Bozoğlu’nun son haline bakın! Adeta iğne ipliğe döndü gören güzelliğiyle ilgi odağı oldu

Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son haline bakın! Yeşim Ceren Bozoğlu, başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Hazal Hatun karakteri ile gönüllere taht kurmuştu. Başarılı oyunculuk performansıyla beğeni toplayan Bozoğlu, son haliyle gündeme geldi. Verdiği kilolarla adeta iğne ipliğe dönen Bozoğlu, güzelliğiyle bir kez daha kendine hayran bıraktı. Fit haline övgüler yağan oyuncuyu gören dönüp bir daha baktı. İşte Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son hali...

23.09.2021 18:58 - Son Güncelleme: 23.09.2021 18:58
Kuruluş Osman’ın Hazal Hatun’u Yeşim Ceren Bozoğlu’nun son haline bakın! Adeta iğne ipliğe döndü gören güzelliğiyle ilgi odağı oldu

Yeşim Ceren Bozoğlu, başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Hazal Hatun karakteri ile gönüllere taht kurmuştu.

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Kuruluş Osman’ın Hazal Hatun’u Yeşim Ceren Bozoğlu’nun son haline bakın! Adeta iğne ipliğe döndü gören güzelliğiyle ilgi odağı oldu

Başarılı oyunculuk performansıyla beğeni toplayan Bozoğlu, son haliyle gündeme geldi. 2017 yılında mide küçültme ameliyatı olan ve sonrasında iki yılda 50 kilo veren ünlü oyuncunun fit hali takipçilerinin beğenisini topladı.

Kuruluş Osman’ın Hazal Hatun’u Yeşim Ceren Bozoğlu’nun son haline bakın! Adeta iğne ipliğe döndü gören güzelliğiyle ilgi odağı oldu

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncunun "Bunların hepsi Aşk'tan..." notuyla yaptığı paylaşımı, kısa sürede gündem oldu.

Kuruluş Osman’ın Hazal Hatun’u Yeşim Ceren Bozoğlu’nun son haline bakın! Adeta iğne ipliğe döndü gören güzelliğiyle ilgi odağı oldu

İşte oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

Kuruluş Osman’ın Hazal Hatun’u Yeşim Ceren Bozoğlu’nun son haline bakın! Adeta iğne ipliğe döndü gören güzelliğiyle ilgi odağı oldu

Merve Boluğur

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