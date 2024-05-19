'Evet-Hayır' sunucusu Erkan Yolaç’a veda! Son yolculuğuna uğurlandı! Gülben Ergen, Mehmet Ali Erbil ve Ragıp Savaş...

"Evet-Hayır" yarışmasıyla hafızalara kazınan televizyon dünyasının ünlü isimlerinden Erkan Yolaç, 89 yaşında aramızdan ayrıldı. Televizyon ekranlarının unutulmaz isimlerinden Yolaç, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü sunucu Levent'teki Barbaros Hayreddin Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Zekeriyaköy Mezarlığı'na defnedildi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül'ün yanı sıra İzzet Yıldızhan, Gülben Ergen, Mehmet Ali Erbil ve Ragıp Savaş ile sanat dünyasından pek çok kişi ve Yolaç'ın sevenleri katıldı. İşte detaylar...