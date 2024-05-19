Hamdi Alkan’ın 8 yıllık eski eşi Selen Görgüzel sahnede frikik verdi! Göğüsleri birden açıldı! “Üst tarafı komple ortaya çıkıyor...”

Hamdi Alkan ile 8 yıl evli kalan Selen Görgüzel, açıklamaları, sahne performansları ve geçirdiği estetik operasyonlarıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı. Selen Görgüzel, şimdi ise konser görüntüleriyle sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü şarkıcının sahnede dans ettiği anlar sosyal medyaya düştü ve kısa süre içinde gündem oldu. Tarzı ve dansıyla sosyal medyanın diline düşen Görgüzel'in verdiği frikik de dikkatlerden kaçmadı. Bir anda göğsü açılan şarkıcının o anları fark etmemesi ise dikkat çekti. İşte detaylar...