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Hamdi Alkan’ın 8 yıllık eski eşi Selen Görgüzel sahnede frikik verdi! Göğüsleri birden açıldı! “Üst tarafı komple ortaya çıkıyor...”

Hamdi Alkan ile 8 yıl evli kalan Selen Görgüzel, açıklamaları, sahne performansları ve geçirdiği estetik operasyonlarıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı. Selen Görgüzel, şimdi ise konser görüntüleriyle sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü şarkıcının sahnede dans ettiği anlar sosyal medyaya düştü ve kısa süre içinde gündem oldu. Tarzı ve dansıyla sosyal medyanın diline düşen Görgüzel'in verdiği frikik de dikkatlerden kaçmadı. Bir anda göğsü açılan şarkıcının o anları fark etmemesi ise dikkat çekti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Mayıs 2024, 15:12 Güncelleme 19 Mayıs 2024, 15:35
Hamdi Alkan’ın 8 yıllık eski eşi Selen Görgüzel sahnede frikik verdi! Göğüsleri birden açıldı! “Üst tarafı komple ortaya çıkıyor...” 1

Hamdi Alkan ile 8 yıl evli kalan Selen Görgüzel, kariyeri ve özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

Hamdi Alkan’ın 8 yıllık eski eşi Selen Görgüzel sahnede frikik verdi! Göğüsleri birden açıldı! “Üst tarafı komple ortaya çıkıyor...” 2

Açıklamalarıyla da çok konuşulan Görgüzel, geçen günlerde ise suratı bandajlı fotoğrafıyla gündeme gelmişti.

Selen Görgüzel'in sahnede göğsü açıldı

Hamdi Alkan’ın 8 yıllık eski eşi Selen Görgüzel sahnede frikik verdi! Göğüsleri birden açıldı! “Üst tarafı komple ortaya çıkıyor...” 3

Yüz gerdirme operasyonu geçiren ünlü şarkıcı, estetik sonrası son haliyle de çok konuşulmuştu.

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