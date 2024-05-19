Kavak Yelleri, O Hayat Benim ve Avlu gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Ceren Moray'ın hayatı merak edildi. 38 yaşındaki oyuncunun özellikle aşkları merak konusu oldu. Kariyeriyle dikkat çeken Ceren Moray'ın aşk hayatı da merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun 5 yıllık eski eşiyle tanışma hikayesi ise çok konuşuldu. İşte Ceren Moray'ın 5 yıllık eski eşi...
Ceren Moray'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
CEREN MORAY KİMDİR?
Dizi ve sinema oyuncusu olan Ceren Moray, 5 Haziran 1985'te İstanbul'da dünyaya geldi. Ünlü oyuncu Kavak Yelleri, O Hayat Benim ve Avlu adlı dizilerdeki rolleriyle tanındı.
Tiyatro eğitimine küçük yaşlarda başladı. Bir süre Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitim aldı. Üniversite eğitimini 2005 yılında Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümünde aldı ve 2009 yılında mezun oldu.