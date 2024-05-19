5 yıl aynı yastığa baş koydular! Ceren Moray’ın gece kulübünde tanıştığı eski eşi bakın kim çıktı! Meğer...

Kavak Yelleri, O Hayat Benim ve Avlu gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Ceren Moray'ın hayatı merak edildi. 38 yaşındaki oyuncunun özellikle aşkları merak konusu oldu. Kariyeriyle dikkat çeken Ceren Moray'ın aşk hayatı da merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun 5 yıllık eski eşiyle tanışma hikayesi ise çok konuşuldu. İşte Ceren Moray'ın 5 yıllık eski eşi...