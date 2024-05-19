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5 yıl aynı yastığa baş koydular! Ceren Moray’ın gece kulübünde tanıştığı eski eşi bakın kim çıktı! Meğer...

Kavak Yelleri, O Hayat Benim ve Avlu gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Ceren Moray'ın hayatı merak edildi. 38 yaşındaki oyuncunun özellikle aşkları merak konusu oldu. Kariyeriyle dikkat çeken Ceren Moray'ın aşk hayatı da merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun 5 yıllık eski eşiyle tanışma hikayesi ise çok konuşuldu. İşte Ceren Moray'ın 5 yıllık eski eşi...

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Giriş Tarihi 19 Mayıs 2024, 16:09 Güncelleme 19 Mayıs 2024, 16:09
5 yıl aynı yastığa baş koydular! Ceren Moray’ın gece kulübünde tanıştığı eski eşi bakın kim çıktı! Meğer... 1

Ceren Moray'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

5 yıl aynı yastığa baş koydular! Ceren Moray’ın gece kulübünde tanıştığı eski eşi bakın kim çıktı! Meğer... 2

CEREN MORAY KİMDİR?
Dizi ve sinema oyuncusu olan Ceren Moray, 5 Haziran 1985'te İstanbul'da dünyaya geldi. Ünlü oyuncu Kavak Yelleri, O Hayat Benim ve Avlu adlı dizilerdeki rolleriyle tanındı.

5 yıl aynı yastığa baş koydular! Ceren Moray’ın gece kulübünde tanıştığı eski eşi bakın kim çıktı! Meğer... 3

Tiyatro eğitimine küçük yaşlarda başladı. Bir süre Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitim aldı. Üniversite eğitimini 2005 yılında Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümünde aldı ve 2009 yılında mezun oldu.

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