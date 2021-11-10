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Haberler Magazin Ev sahibi olduğu düğünde şov yaptı! Kardeşi ile dakikalarca göbek attı! Masumlar Apartmanı'nın Ceylan'ı Aslıhan Gürbüz'ün en mutlu günü!

Ev sahibi olduğu düğünde şov yaptı! Kardeşi ile dakikalarca göbek attı! Masumlar Apartmanı'nın Ceylan'ı Aslıhan Gürbüz'ün en mutlu günü!

2017 yılında yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler dizisinde oynayan Aslıhan Gürbüz son olarak Kırmızı Oda dizisiyle karşımıza çıkmıştı. Bu kez Masumlar Apartmanı'nda Ceylan Önkol karakteriyle karşımıza çıkmaya hazırlanan Gürbüz hayranlarını sevindirdi. Ünlü oyuncu, erkek kardeşi Mustafa Ayhan Gürbüz'ün düğününde eğlenirken görüntülendi. En mutlu gününde kardeşi ve geliniyle çiftetelli oynayarak kurtlarını döken Gürbüz daha sonra da kardeşinin eşine takı takmayı ihmal etmedi.

10.11.2021 09:09 - Son Güncelleme: 10.11.2021 09:09
Ev sahibi olduğu düğünde şov yaptı! Kardeşi ile dakikalarca göbek attı! Masumlar Apartmanı’nın Ceylan’ı Aslıhan Gürbüz’ün en mutlu günü!

Masumlar Apartmanı dizisinde Ceylan Önkol karakterini canlandıran Aslıhan Gürbüz kardeşi Mustafa Ayhan Gürbüz'ü evlendirdi. Düğün sahipliği yaptığı gecede kardeşi ve gelin ile çiftetelli oynayan ünlü oyuncu dakikalarca pistten inmedi. En mutlu gününde uzun bir elbise giyen Gürbüz bacaklarındaki ve göğsündeki derin dekolte ile görenleri kendine hayran bıraktı. Öte yandan Aslıhan Gürbüz ile kardeşi Mustafa Ayhan Gürbüz'ün benzerliği dikkat çekti.

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Ev sahibi olduğu düğünde şov yaptı! Kardeşi ile dakikalarca göbek attı! Masumlar Apartmanı’nın Ceylan’ı Aslıhan Gürbüz’ün en mutlu günü!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapılan düğünde Gürbüz ailesi tam kadro yer aldı.

Ev sahibi olduğu düğünde şov yaptı! Kardeşi ile dakikalarca göbek attı! Masumlar Apartmanı’nın Ceylan’ı Aslıhan Gürbüz’ün en mutlu günü!

Mustafa Ayhan Gürbüz ile Melike Yıldız'ın düğün töreninde çiftin yanından ayrılmayan ünlü oyuncu gelinini biran olsun yalnız bırakmadı.

Ev sahibi olduğu düğünde şov yaptı! Kardeşi ile dakikalarca göbek attı! Masumlar Apartmanı’nın Ceylan’ı Aslıhan Gürbüz’ün en mutlu günü!

KARDEŞİ İLE BENZERLİĞİ DİKKATLERDEN KAÇMADI

Düğünde maske ve mesafe kurallarına riayet eden ünlü oyuncu, kardeşi ve gelin ile çiftetelli oynadı.

Ev sahibi olduğu düğünde şov yaptı! Kardeşi ile dakikalarca göbek attı! Masumlar Apartmanı’nın Ceylan’ı Aslıhan Gürbüz’ün en mutlu günü!

Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz, TRT 1'de ekrana gelen Masumlar Apartmanı'nda Han'ın eski sevgilisi Ceylan karakterini canlandıracak.

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