Ev sahibi olduğu düğünde şov yaptı! Kardeşi ile dakikalarca göbek attı! Masumlar Apartmanı’nın Ceylan’ı Aslıhan Gürbüz’ün en mutlu günü!

Masumlar Apartmanı dizisinde Ceylan Önkol karakterini canlandıran Aslıhan Gürbüz kardeşi Mustafa Ayhan Gürbüz'ü evlendirdi. Düğün sahipliği yaptığı gecede kardeşi ve gelin ile çiftetelli oynayan ünlü oyuncu dakikalarca pistten inmedi. En mutlu gününde uzun bir elbise giyen Gürbüz bacaklarındaki ve göğsündeki derin dekolte ile görenleri kendine hayran bıraktı. Öte yandan Aslıhan Gürbüz ile kardeşi Mustafa Ayhan Gürbüz'ün benzerliği dikkat çekti.