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Haberler Magazin Estetiksiz 20 yaş gençleşti! 60 saniyede bebek gibi cilde sahip oldu! İşte botoks yapmadan 60'dan 40'a düşme sırrı!

Estetiksiz 20 yaş gençleşti! 60 saniyede bebek gibi cilde sahip oldu! İşte botoks yapmadan 60'dan 40'a düşme sırrı!

Yaş almak, deneyim ve bilgelikle birlikte güzelliği de getiren bir süreçtir. Ancak zamanla ciltte oluşan kırışıklıklar, pek çoğumuzun dikkat ettiği bir konudur. Taze ve sıkı bir cilde sahip olmak için ise doğru beslenme alışkanlıkları büyük önem taşır. İşte cildinizi genç ve canlı tutmanın yolları...

16.07.2023 23:23 - Son Güncelleme: 16.07.2023 23:23
Estetiksiz 20 yaş gençleşti! 60 saniyede bebek gibi cilde sahip oldu! İşte botoks yapmadan 60’dan 40’a düşme sırrı!

Ünlü TikToker Hannah Newman, kayınvalidesinin gençlik sırlarını paylaşarak ilgi çekiyor. Hannah, kayınvalidesinin genç ve sağlıklı görünmesinin ardında egzersiz yapmanın yattığını ifade ediyor. İşte genç kalmak için etkili yöntemler...

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Estetiksiz 20 yaş gençleşti! 60 saniyede bebek gibi cilde sahip oldu! İşte botoks yapmadan 60’dan 40’a düşme sırrı!

Estetiksiz gençleşmek her kadının hayali. Özellikle belli bir yaş aldıktan sonra genç görünmek için bazı yollara başvuruluyor. TikTok fenomeni Hannah Newman da, sağlıklı yaşam ve güzellik içerikleriyle binlerce kişinin ilgisini çekiyor.

Estetiksiz 20 yaş gençleşti! 60 saniyede bebek gibi cilde sahip oldu! İşte botoks yapmadan 60’dan 40’a düşme sırrı!

Son viral içeriğinde ise 62 yaşındaki genç gözüken kayınvalidesiyle birlikte kameraların karşısına geçti. Hannah, "60 saniyede 20 yaş daha genç görünmenin sırları" başlığıyla yayınladığı video ile büyük ilgi topladı.

Estetiksiz 20 yaş gençleşti! 60 saniyede bebek gibi cilde sahip oldu! İşte botoks yapmadan 60’dan 40’a düşme sırrı!

CİLT BAKIMINI BASİT TUTUN

Videoda cilt bakımı söz konusu olduğunda, kayınvalidesi uygulamaları basit tutmayı önerdi. "Hyaluronik asit, C vitamini ve güneş kremi." bakım malzemelerini sıralayarak bunların yeterli olacağını paylaştı.

Estetiksiz 20 yaş gençleşti! 60 saniyede bebek gibi cilde sahip oldu! İşte botoks yapmadan 60’dan 40’a düşme sırrı!

Hyaluronik asidin cilde nem vermek için ne kadar yararlı olduğu biliniyor. C vitamini de cildin görünümünü yumuşatmak ve koyu lekeleri azaltmakta etkili sonuçlar sağlıyor. Bu aşamaların ardından güneş kremini asla aksatmamak gerekiyor.

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