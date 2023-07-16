Estetiksiz 20 yaş gençleşti! 60 saniyede bebek gibi cilde sahip oldu! İşte botoks yapmadan 60'dan 40'a düşme sırrı!
Yaş almak, deneyim ve bilgelikle birlikte güzelliği de getiren bir süreçtir. Ancak zamanla ciltte oluşan kırışıklıklar, pek çoğumuzun dikkat ettiği bir konudur. Taze ve sıkı bir cilde sahip olmak için ise doğru beslenme alışkanlıkları büyük önem taşır. İşte cildinizi genç ve canlı tutmanın yolları...
16.07.2023 23:23 - Son Güncelleme: 16.07.2023 23:23
CİLT BAKIMINI BASİT TUTUN
Videoda cilt bakımı söz konusu olduğunda, kayınvalidesi uygulamaları basit tutmayı önerdi. "Hyaluronik asit, C vitamini ve güneş kremi." bakım malzemelerini sıralayarak bunların yeterli olacağını paylaştı.