3 çocuk annesi Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt koca delikanlı oldu! Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural paylaştı! Son hali olay...
Hakan Ural ile yaptığı evlilikten Engincan Ural ile Melisa Ural adında iki evladı olan Sibel Can, ikinci evliliğini Sulhi Aksüt ile yaptı. Ünlü şarkıcının bu evlilikten de Emir adında bir evladı oldu. 3 çocuk annesi Sibel Can, oğlu Emir Aksüt'ün son haliyle gündeme geldi. Melisa Ural, Aksüt'ün son halini sosyal medya hesabında kalp emojiisi ile paylaştı. Paylaşımı görenler "Koca delikanlı olmuş", "Ne ara bu kadar büyüdü", "Maşallah çok yakışıklı" yorumlarında bulundu. İşte Sibel Can'ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Emir'in son hali...
16.07.2023 17:06 - Son Güncelleme: 16.07.2023 17:06
Sibel Can doğum adıyla Sibel Cangüre, henüz 14 yaşındayken aldığı teklifler üzerine oryantal olarak kariyerine başladı.
Henüz 17 yaşındayken assolist olan ünlü şarkıcı, şöhret basamaklarını hızla tırmanırken dönemin popüler isimlerinden Hakan Ural'a delice aşık oldu.
Sibel Can ile Hakan Ural henüz genç yaşta Zerrin Özer'in evinde sessiz sedasız nikah masasına oturdu.