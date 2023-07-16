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Haberler Magazin 3 çocuk annesi Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt koca delikanlı oldu! Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural paylaştı! Son hali olay...

3 çocuk annesi Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt koca delikanlı oldu! Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural paylaştı! Son hali olay...

Hakan Ural ile yaptığı evlilikten Engincan Ural ile Melisa Ural adında iki evladı olan Sibel Can, ikinci evliliğini Sulhi Aksüt ile yaptı. Ünlü şarkıcının bu evlilikten de Emir adında bir evladı oldu. 3 çocuk annesi Sibel Can, oğlu Emir Aksüt'ün son haliyle gündeme geldi. Melisa Ural, Aksüt'ün son halini sosyal medya hesabında kalp emojiisi ile paylaştı. Paylaşımı görenler "Koca delikanlı olmuş", "Ne ara bu kadar büyüdü", "Maşallah çok yakışıklı" yorumlarında bulundu. İşte Sibel Can'ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Emir'in son hali...

takvim.com.tr
16.07.2023 17:06 - Son Güncelleme: 16.07.2023 17:06
3 çocuk annesi Sibel Can’ın küçük oğlu Emir Aksüt koca delikanlı oldu! Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural paylaştı! Son hali olay...

Sibel Can doğum adıyla Sibel Cangüre, henüz 14 yaşındayken aldığı teklifler üzerine oryantal olarak kariyerine başladı.

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3 çocuk annesi Sibel Can’ın küçük oğlu Emir Aksüt koca delikanlı oldu! Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural paylaştı! Son hali olay...

Babası ile beraber yurt içi ve yurt dışında yaptığı turnelerde hem oryantallik hem de solistlik yapan Can, Nükhet Duru'nun Fahrettin Arslan'a tavsiyesi üzerine Maksim Gazinosu'nda çıkmaya başladı.

3 çocuk annesi Sibel Can’ın küçük oğlu Emir Aksüt koca delikanlı oldu! Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural paylaştı! Son hali olay...

Henüz 17 yaşındayken assolist olan ünlü şarkıcı, şöhret basamaklarını hızla tırmanırken dönemin popüler isimlerinden Hakan Ural'a delice aşık oldu.

3 çocuk annesi Sibel Can’ın küçük oğlu Emir Aksüt koca delikanlı oldu! Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural paylaştı! Son hali olay...

Sibel Can ile Hakan Ural henüz genç yaşta Zerrin Özer'in evinde sessiz sedasız nikah masasına oturdu.

3 çocuk annesi Sibel Can’ın küçük oğlu Emir Aksüt koca delikanlı oldu! Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural paylaştı! Son hali olay...

Ancak Engincan Ural ile Melisa Ural adında iki evladı olan çiftin mutluluğu 11 yıl sürdü.

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