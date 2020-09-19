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Estetikli Miss Turkey güzeli Şevval Şahin ve Yiğit Marcus Aral bu kez de... 'Koronavirüs de bir nezle yani' demişti...

2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin, sevgilisi Yiğit Marcus Aral'ın doğum gününde Rumelihisarı'ndaki bir yalıda parti vermişti. Şahin'in, aralarında sevgilisinin de bulunduğu 10 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla ilgili yaptığı açıklama sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Akıllanmayan çift Şevval Şahin ve Yiğit Marcus Aral, bu kez de önceki gün soluğu Bodrum Türkbükü açıklarında demirlenen lüks bir teknede aldı. Kalabalık bir arkadaş grubu ile buluşan ikili, gün boyunca güneş ve denizin keyfini çıkardı.

19.09.2020 12:17 - Son Güncelleme: 19.09.2020 12:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





