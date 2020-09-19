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Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin'in eşi de çok ünlü bir oyuncu çıktı! Zafer Ergin bakın kiminle evli...

Arka Sokaklar 15.sezonu ile kaldığı yerden devam ediyor. Uzun yıllardır izleyicilerle buluşan Arka Sokaklar'ın yeni sezonu başladı. 557.bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizinin vazgeçilmez oyuncularından biri de Zafer Ergin. Başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin sosyal medyanın en çok merak ettiği isimlerden. Özellikle Zafer Ergin'in eşinin kim olduğunu öğrenenler çok şaşırıyor. İşte Arka Sokaklar oyuncusu Zafer Ergin'in oyuncu eşi...

19.09.2020 13:08 - Son Güncelleme: 19.09.2020 13:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





