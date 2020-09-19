Songül Karlı 'Hiç estetiğim yok' dedi demesine ama görenler inanamıyor! Songül Karlı'yı tanımak imkansız...

Estetik operasyonları ve son dönemdeki bikinili fotoğraflarıyla magazin sayfalarını süsleyen 46 yaşındaki Songül Karlı, geçtiğimiz günlerde eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırıldığını ve Müge Anlı'ya çıkacağını açıklamıştı. Herkes merakla Songül Karlı'nın Müge Anlı'ya çıkacağı günü beklerken diğer bir yanda Songül Karlı'nın eski hali sosyal medyayı salladı. Son olarak verdiği bir röportajda "Kariyerim boyunca bana hep 'Çakma' dediler. Oysa hayatımdaki tek çakma; saçlarım. Şimdiye kadar hiç estetik yaptırmadım, doğallıktan yanayım. Göğüslerimi 3 kere küçülttürdüm. Elbiselerin altı olmuyor, fermuar çekilmiyor. Yine de büyük. 4'üncü operasyon kapıda" diye konuştu. Her ne kadar Karlı estetik yaptırmadığını söylese de geçirdiği değişim bunun aksini gösteriyor.