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Songül Karlı 'Hiç estetiğim yok' dedi demesine ama görenler inanamıyor! Songül Karlı'yı tanımak imkansız...

Estetik operasyonları ve son dönemdeki bikinili fotoğraflarıyla magazin sayfalarını süsleyen 46 yaşındaki Songül Karlı, geçtiğimiz günlerde eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırıldığını ve Müge Anlı'ya çıkacağını açıklamıştı. Herkes merakla Songül Karlı'nın Müge Anlı'ya çıkacağı günü beklerken diğer bir yanda Songül Karlı'nın eski hali sosyal medyayı salladı. Son olarak verdiği bir röportajda "Kariyerim boyunca bana hep 'Çakma' dediler. Oysa hayatımdaki tek çakma; saçlarım. Şimdiye kadar hiç estetik yaptırmadım, doğallıktan yanayım. Göğüslerimi 3 kere küçülttürdüm. Elbiselerin altı olmuyor, fermuar çekilmiyor. Yine de büyük. 4'üncü operasyon kapıda" diye konuştu. Her ne kadar Karlı estetik yaptırmadığını söylese de geçirdiği değişim bunun aksini gösteriyor.

19.09.2020 10:37 - Son Güncelleme: 19.09.2020 10:37
Songül Karlı 'Hiç estetiğim yok' dedi demesine ama görenler inanamıyor! Songül Karlı'yı tanımak imkansız...

Çok genç yaşta müzik piyasasına giren Songül Karlı son dönemde güçlü sesinin yanı sıra güzelliği ve geçirdiği değişim ile de magazin gündeminden düşmüyor. Yaz sezonunda verdiği pozlarla dikkat çeken Songül Karlı değişimi ile adeta bambaşka birine dönüştü.

Son olarak verdiği bir röportajda "Kariyerim boyunca bana hep 'Çakma' dediler. Oysa hayatımdaki tek çakma; saçlarım. Şimdiye kadar hiç estetik yaptırmadım, doğallıktan yanayım. Göğüslerimi 3 kere küçülttürdüm. Elbiselerin altı olmuyor, fermuar çekilmiyor. Yine de büyük. 4'üncü operasyon kapıda" diye konuştu.

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Songül Karlı 'Hiç estetiğim yok' dedi demesine ama görenler inanamıyor! Songül Karlı'yı tanımak imkansız...

Songül Karlı estetik yaptırmadığını söylese de şarkıcıyı eski hali ile hatırlayan hayranları Songül Karlı'yı tanımakta zorlanıyor. İşte baita geçirdiği estetik operasyonlar öncesi ve sonrası ünlü şarkıcı Songül Karlı'nın değişimi ve ünlülerin estetikle gelen değişimleri...

Songül Karlı 'Hiç estetiğim yok' dedi demesine ama görenler inanamıyor! Songül Karlı'yı tanımak imkansız...

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Songül Karlı 'Hiç estetiğim yok' dedi demesine ama görenler inanamıyor! Songül Karlı'yı tanımak imkansız...

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Songül Karlı 'Hiç estetiğim yok' dedi demesine ama görenler inanamıyor! Songül Karlı'yı tanımak imkansız...
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