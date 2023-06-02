Estetikli diyenler haklı çıktı! Camdaki Kız Nalan ünlü olmadan önce bambaşkaymış! İşte Burcu Biricik'in eski hali...
Ünlü oyuncu Burcu Biricik'in eski halini gören şaşkına döndü! Camdaki Kız dizisinde 'Nalan' rolüne hayat veren Burcu Biricik başarılı oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatıyla da ilgi odağı. 2016 yılında Emre Yetkin ile dünyaevine giren güzel oyuncu şimdilerde 34 yaşında. Biricik'in 23 yaşındayken katıldığı oyunculuk yarışmasındaki hali ortaya çıktı. Oyuncunun eski halini görenler tanımakta bir hayli zorluk çekti.
Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik "Kırmızı Oda" dizisinde hayat verdiği Boncuk karakteriyle büyük bir çıkış yakalamıştı. Başarılı oyunculuğu ile adından sıkça söz ettiren oyuncu Biricik eski hali herkesi şaşırttı. Ünlü oyuncu meğer 17 yaşındayken 'Miss Mediterranean Güzellik Yarışması'nda birincilik tacı takmış. 23 yaşında da oyunculuk yarışmasına katılmış. Yarışmayı birincilikle bitiren oyuncu final konuşmasında ''Ben buraya ağlayarak geldim. Bu mutluluk gözyaşı değildi. Nasıl bir yere geleceğimden, neler yaşayacağımdan çok korkuyordum." demişti. İşte Burcu Biricik'in eski hali...
Burcu Biricik 4 Mayıs 1989'da Antalya'da doğdu. 2006 yılında Antalya'da düzenlenen Miss Mediterranean güzellik yarışmasında birinci seçilerek Akdeniz Kraliçesi tacını taktı.