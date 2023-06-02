Estetikli diyenler haklı çıktı! Camdaki Kız Nalan ünlü olmadan önce bambaşkaymış! İşte Burcu Biricik’in eski hali...

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik "Kırmızı Oda" dizisinde hayat verdiği Boncuk karakteriyle büyük bir çıkış yakalamıştı. Başarılı oyunculuğu ile adından sıkça söz ettiren oyuncu Biricik eski hali herkesi şaşırttı. Ünlü oyuncu meğer 17 yaşındayken 'Miss Mediterranean Güzellik Yarışması'nda birincilik tacı takmış. 23 yaşında da oyunculuk yarışmasına katılmış. Yarışmayı birincilikle bitiren oyuncu final konuşmasında ''Ben buraya ağlayarak geldim. Bu mutluluk gözyaşı değildi. Nasıl bir yere geleceğimden, neler yaşayacağımdan çok korkuyordum." demişti. İşte Burcu Biricik'in eski hali...