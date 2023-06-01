2 yıl önce baba olan Cihangir Ceyhan’ın sır gibi sakladığı eşine bakın! Güzelliğiyle hayran bıraktı! Camdaki Kız’ın Hayri’si meğer...
Burcu Biricik, Selma Ergeç, Alya, Hivda Zizan Alp, Feyyaz Şerifoğlu, Enis Arıkan gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinde Hayri rolüyle izleyici karşısında çıkan Cihangir Ceyhan'ın hayatı merak edildi. Dizinin paylaşılamayan karakteri Hayri'yi canlandıran Ceyhan'ın özellikle eşi merak edilerek "Cihangir Ceyhan evli mi?", "Cihangir Ceyhan'ın eşi kim?" sorularının yanıtı aratıldı. Ünlü oyuncunun sır gibi sakladığı eşi ise güzelliğiyle hayran bıraktı. 2 yıl önce baba olan Cihangir Ceyhan'ın sır gibi sakladığı eşi bakın kimmiş...
01.06.2023 18:48 - Son Güncelleme: 01.06.2023 18:59
Camdaki Kızı dizisinde Hayri karakterini canlandıran Cihangir Ceyhan'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
CİHANGİR CEYHAN KİMDİR?
6 Şubat 1989 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Cihangir Ceyhan, baba tarafından aslen Elazığlı, anne tarafından Diyarbakırlıdır. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme bölümünden mezun olan Cihangir Ceyhan, iki buçuk yıl İstanbul'da kamera önü oyunculuk eğitimi aldı.
Şimdilerde Camdaki Kız'da rol alan ve dizinin paylaşılamayan karakteri Hayri'yi canlandıran Ceyhan'ın özellikle eşi merak edilerek "Cihangir Ceyhan evli mi?", "Cihangir Ceyhan'ın eşi kim?" sorularının yanıtı aratıldı.