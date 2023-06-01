2 yıl önce baba olan Cihangir Ceyhan’ın sır gibi sakladığı eşine bakın! Güzelliğiyle hayran bıraktı! Camdaki Kız’ın Hayri’si meğer...

CİHANGİR CEYHAN KİMDİR?

6 Şubat 1989 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Cihangir Ceyhan, baba tarafından aslen Elazığlı, anne tarafından Diyarbakırlıdır. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme bölümünden mezun olan Cihangir Ceyhan, iki buçuk yıl İstanbul'da kamera önü oyunculuk eğitimi aldı.