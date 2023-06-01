1 çocuk annesi Pınar Altuğ’dan yatak pozu “Genç kız gibi” dedirtti! Yağmur Atacan’ın eşine bakın! Sere serpe uzanan 48’lik Pınar...
Yağmur Atacan ile 2008 yılında nikah masasına oturan ve bu evlilikten Su adında bir kızı olan Pınar Altuğ, hem kariyeri hem özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Eski fotoğrafların paylaşıldığı Perşembe gününü es geçmeyen oyuncu, geçen seneye ait bir karesini yayınladı. Ünlü oyuncunun yatakta verdiği pozu gören bir sosyal medya kullanıcısı, "Genç kız gibi" yorumunda bulundu. İşte Pınar Altuğ'un o paylaşımı...
01.06.2023 20:33 - Son Güncelleme: 01.06.2023 20:33
Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, Yağmur Atacan ile 2008 yılında nikah masasına oturdu.
Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, 2009 yılında da Su adını verdiği kızını dünyaya getirerek ilk kez annelik heyecanını yaşadı.