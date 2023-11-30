Estetik harikası! Hilal Altınbilek’in eski fotoğrafları “Sen de mi Hilal” dedirtti! Doğal güzel sananlar hayal kırıklığına uğradı

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Züleyha karakteriyle hafızalara kazınan ve şimdilerde Şahane Hayatım'da rol alan Hilal Altınbilek'in eski fotoğrafları, sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncuyu doğal güzel sananlar hayal kırıklığına uğrarken estetiksiz fotoğraflara "Sen de mi Hilal" yorumları yapıldı. İşte Hilal Altınbilek'in estetiksiz hali...
Hilal Altınbilek, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Züleyha karakteriyle adıı geniş kitlelere duyurdu.
Şimdilerde Şahane Hayatım'da rol alan Altınbilek, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Ünlü oyuncu, şimdi ise eski haliyle gündeme geldi. Hilal Altınbilek'in eski fotoğrafları, sosyal medyada gündem oldu.