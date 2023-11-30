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Estetik harikası! Hilal Altınbilek’in eski fotoğrafları “Sen de mi Hilal” dedirtti! Doğal güzel sananlar hayal kırıklığına uğradı

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Züleyha karakteriyle hafızalara kazınan ve şimdilerde Şahane Hayatım'da rol alan Hilal Altınbilek'in eski fotoğrafları, sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncuyu doğal güzel sananlar hayal kırıklığına uğrarken estetiksiz fotoğraflara "Sen de mi Hilal" yorumları yapıldı. İşte Hilal Altınbilek'in estetiksiz hali...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Kasım 2023, 09:54 Güncelleme 30 Kasım 2023, 10:05
Estetik harikası! Hilal Altınbilek’in eski fotoğrafları “Sen de mi Hilal” dedirtti! Doğal güzel sananlar hayal kırıklığına uğradı 1

Hilal Altınbilek, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Züleyha karakteriyle adıı geniş kitlelere duyurdu.

Estetik harikası! Hilal Altınbilek’in eski fotoğrafları “Sen de mi Hilal” dedirtti! Doğal güzel sananlar hayal kırıklığına uğradı 2

Şimdilerde Şahane Hayatım'da rol alan Altınbilek, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

Estetik harikası! Hilal Altınbilek’in eski fotoğrafları “Sen de mi Hilal” dedirtti! Doğal güzel sananlar hayal kırıklığına uğradı 3

Ünlü oyuncu, şimdi ise eski haliyle gündeme geldi. Hilal Altınbilek'in eski fotoğrafları, sosyal medyada gündem oldu.

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