Estetik harikası! Hilal Altınbilek’in eski fotoğrafları “Sen de mi Hilal” dedirtti! Doğal güzel sananlar hayal kırıklığına uğradı

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Züleyha karakteriyle hafızalara kazınan ve şimdilerde Şahane Hayatım'da rol alan Hilal Altınbilek'in eski fotoğrafları, sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncuyu doğal güzel sananlar hayal kırıklığına uğrarken estetiksiz fotoğraflara "Sen de mi Hilal" yorumları yapıldı. İşte Hilal Altınbilek'in estetiksiz hali...