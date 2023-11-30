17 yıl dile kolay! Yeni aşka yelken açan Ufuk Özkan “O kadın hakkında konuşmak istemiyorum” dedi! Eski eşi bakın hangi ünlü çıktı

Geniş Aile dizisinde canlandırdığı Cevahir karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, uzun bir süre siroz hastalığıyla mücadele ettikten sonra eski sağlığına kavuştu. Zor günleri geride bırakan ve setlere dönen Özkan'ın aşktan yana da yüzü güldü. Sibel Osmanoğlu ile yeni bir aşka yelken açan Özkan, romantik paylaşımlarıyla sık sık gündem oldu. Objektiflerimize takılan Özkan, bu kez eski eşi hakkında söyledikleriyle adından söz ettirdi. Özkan'ın 45 bin TL nafaka ödediği ve "O kadın hakkında konuşmak istemiyorum" dediği 17 yıllık eski eşi bakın kim çıktı.