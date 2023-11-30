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17 yıl dile kolay! Yeni aşka yelken açan Ufuk Özkan “O kadın hakkında konuşmak istemiyorum” dedi! Eski eşi bakın hangi ünlü çıktı

Geniş Aile dizisinde canlandırdığı Cevahir karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, uzun bir süre siroz hastalığıyla mücadele ettikten sonra eski sağlığına kavuştu. Zor günleri geride bırakan ve setlere dönen Özkan'ın aşktan yana da yüzü güldü. Sibel Osmanoğlu ile yeni bir aşka yelken açan Özkan, romantik paylaşımlarıyla sık sık gündem oldu. Objektiflerimize takılan Özkan, bu kez eski eşi hakkında söyledikleriyle adından söz ettirdi. Özkan'ın 45 bin TL nafaka ödediği ve "O kadın hakkında konuşmak istemiyorum" dediği 17 yıllık eski eşi bakın kim çıktı.

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Giriş Tarihi 30 Kasım 2023, 09:16 Güncelleme 30 Kasım 2023, 09:24
17 yıl dile kolay! Yeni aşka yelken açan Ufuk Özkan “O kadın hakkında konuşmak istemiyorum” dedi! Eski eşi bakın hangi ünlü çıktı 1

Geniş Aile dizisinde canlandırdığı Cevahir karakteriyle büyük beğeni toplayan Ufuk Özkan cephesinden geçen aylarda kötü haber geldi.

17 yıl dile kolay! Yeni aşka yelken açan Ufuk Özkan “O kadın hakkında konuşmak istemiyorum” dedi! Eski eşi bakın hangi ünlü çıktı 2

17'ye yakın kilo veren ve uyguladığı yanlış diyet sonucu beklediğinden daha fazla kilo kaybı yaşayan Özkan'ın bağışıklık sistemi çöktü.

17 yıl dile kolay! Yeni aşka yelken açan Ufuk Özkan “O kadın hakkında konuşmak istemiyorum” dedi! Eski eşi bakın hangi ünlü çıktı 3

Organ nakli olması gerektiği öğrenilen oyuncu, hastanede tedavi görmeye başladı. Tedavisi iyi giden Özkan, bir süre sonra organ nakline gerek kalmadığını açıkladı.

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