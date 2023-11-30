19 sene önce evlenen Funda Arar’ın eşi bakın kim! “20 yıl önce biz” deyip paylaştı! Sır gibi saklıyordu! Meğer kendisinden de ünlüymüş...

'Senden Öğrendim', 'Rum Havası', 'Alagül', 'Yak Gel' ve daha nicesiyle hafızalara kazınan Funda Arar, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Ünlü şarkıcı, eşiyle birlikte 20 sene öncesine verdiği pozları Instagram sayfasında yayınladı. Arar'ın nostaljik paylaşımı beğeni toplarken ünlü şarkıcının 19 yıllık eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler şaşıp kaldı. İşte Funda Arar'ın gözünden sakındığı kendisi gibi ünlü bir müzisyen olan eşi...