Defne Joy Foster'ın öldüğünde 2 yaşında olan oğlu Can Kılıç Solmaz’ın son haline bakın! Liseli koca delikanlı oldu! “Annesinin kopyası”

'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı Eda karakteri ile hafızalara kazınan Defne Joy Foster, 2011 yılında vefat etti. Foster'ın İlker Yasin Solmaz ile evliliğinden olan oğlu Can Kılıç, annesi vefat ettiğinde henüz 2 yaşındaydı. Can Kılıç, büyüyüp koca delikanlı oldu. Liseye giden Kılıç'ın son hali ise görenleri duygulandırdı. Kılıç için "Annesinin kopyası" yorumu yapıldı. İşte Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç'ın son hali...