Estetik haberlerine daha fazla dayanamayan Umut Akyürek "Yeni bir çalışma" dedi! Hızını alamayınca verdi veriştirdi

Yerli Angelina Jolie olarak anılıyordu bakın estetiklerle ne hale geldi... Türkiye'nin sevilen isimlerinden biri olan Türk Sanat Müziği sanatçılarından biri olan 49 yaşındaki ünlü şarkıcı Umut Akyürek'e, yerli Angelina Jolie deniyordu. Masmavi gözleri, edalı bakışlarıyla herkesi kendisine hayran bırakan Umut Akyürek son dönemde estetik haberleriyle sık sık gündeme geliyor. Estetikte çıtayı arşa çıkaran Akyürek, son olarak alnını daraltmıştı. Ardından yaptığı paylaşımlar ortalığı iyiden iyiye sallayan Akyürek, estetik haberlerine sessiz kalamadı.
Yerli Angelina Jolie olarak anılan Umut Akyürek estetiğin dozunu kaçırınca değişimi hayranlarını ikiye bölmüştü.
Önceden gizli saklı yapılan estetik operasyonları artık ünlü isimler tarafından paylaşılıyor. Yaptırdıkları dolgu, botoks, yüz germe işlemlerini sosyal medya hesaplarından yayınlayan ünlüler kervanına Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek de katıldı.
Takipçilerine seslenen Umut Akyürek 'Ameliyatım başarıyla geçti her şey yolunda. Alın daraltma ameliyat geçirdim' demişti.