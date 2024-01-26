Estetik haberlerine daha fazla dayanamayan Umut Akyürek "Yeni bir çalışma" dedi! Hızını alamayınca verdi veriştirdi

Yerli Angelina Jolie olarak anılıyordu bakın estetiklerle ne hale geldi... Türkiye'nin sevilen isimlerinden biri olan Türk Sanat Müziği sanatçılarından biri olan 49 yaşındaki ünlü şarkıcı Umut Akyürek'e, yerli Angelina Jolie deniyordu. Masmavi gözleri, edalı bakışlarıyla herkesi kendisine hayran bırakan Umut Akyürek son dönemde estetik haberleriyle sık sık gündeme geliyor. Estetikte çıtayı arşa çıkaran Akyürek, son olarak alnını daraltmıştı. Ardından yaptığı paylaşımlar ortalığı iyiden iyiye sallayan Akyürek, estetik haberlerine sessiz kalamadı.