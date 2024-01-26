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Bergüzar Korel Londra’daki lüks evine bakın! Yatak odasından tuvalete her detayıyla paylaştı! İşte Halit Ergenç ile yeni aşk yuvası...

Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik sürdüren Bergüzar Korel, yılın belli dönemlerini geçirdiği Londra'daki evini değiştirdiğini duyurmuştu. Geçen günlerde yeni evine taşınan Korel'den dikkat çeken paylaşımlar geldi. Ünlü oyuncu yeni evinin her detayını takipçileriyle paylaştı. Yatak odasından tuvalete, merdivenlerden mutfağa evinin her köşesinden paylaşım yapan Korel'in paylaşımı kısa sürede gündem oldu. İşte o paylaşımlar...

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Giriş Tarihi 26 Ocak 2024, 11:42 Güncelleme 26 Ocak 2024, 11:55
Bergüzar Korel Londra’daki lüks evine bakın! Yatak odasından tuvalete her detayıyla paylaştı! İşte Halit Ergenç ile yeni aşk yuvası... 1

Binbir Gece dizisinde birlikte rol aldığı Halit Ergenç ile 2009 yılında evlenen üç çocuk annesi Bergüzar Korel, ailesiyle yılın belli dönemlerini Londra'da geçirme kararı almıştı.

Bergüzar Korel Londra’daki lüks evine bakın! Yatak odasından tuvalete her detayıyla paylaştı! İşte Halit Ergenç ile yeni aşk yuvası... 2

İngiltere-Türkiye arasında mekik dokuyan Korel, geçen aylarda ise Londra'daki evini değiştirdiğini duyurmuştu.

Bergüzar Korel Londra’daki lüks evine bakın! Yatak odasından tuvalete her detayıyla paylaştı! İşte Halit Ergenç ile yeni aşk yuvası... 3

Ünlü oyuncu yeni evinin her detayını takipçileriyle paylaştı. Yatak odasından tuvalete, merdivenlerden mutfağa evinin her köşesinden paylaşım yapan Korel'in paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

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