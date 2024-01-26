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Ateş Kuşları’nın Zıpkın’ı Erdem Şanlı’nın sevgilisi bakın hangi oyuncu çıktı! “Çok yakışıyorlar” Meğer Ömer’in yıldızıyla...

İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali) gibi sevilen isimlerin başrolünde yer aldığı Ateş Kuşları'nda Zıpkın karakterini canlandıran Erdem Şanlı hakkındaki bir gerçek duyanlar şaşırttı. Şanlı'nın Ömer dizisinin yıldız oyuncusuyla sevgili olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemezken ünlü çift için "Çok yakışıyorlar" yorumu yapıldı. Bakın Erdem Şanlı'nın kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi kimmiş...

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Giriş Tarihi 26 Ocak 2024, 11:22 Güncelleme 26 Ocak 2024, 11:22
Ateş Kuşları’nın Zıpkın’ı Erdem Şanlı’nın sevgilisi bakın hangi oyuncu çıktı! “Çok yakışıyorlar” Meğer Ömer’in yıldızıyla... 1

ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nda canlandırdığı Zıpkın karakteriyle beğeni toplayan Erdem Şanlı, yeni bölümle birlikte gündem oldu.

Ateş Kuşları’nın Zıpkın’ı Erdem Şanlı’nın sevgilisi bakın hangi oyuncu çıktı! “Çok yakışıyorlar” Meğer Ömer’in yıldızıyla... 2

Oyunculuk performansıyla beğeni toplayan oyuncunun aşk hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

Ateş Kuşları’nın Zıpkın’ı Erdem Şanlı’nın sevgilisi bakın hangi oyuncu çıktı! “Çok yakışıyorlar” Meğer Ömer’in yıldızıyla... 3

Şanlı'nın Ömer dizisinin yıldız oyuncusuyla sevgili olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ünlü çift için "Çok yakışıyorlar" yorumu yapıldı.

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