Esra Ezmeci'ye gelen 'aldatma' itirafı beyin yaktırdı! "Kocam eve şişme kadın doldurup..." Ünlü psikolog öyle bir fikir verdi ki...
Ünlü Psikolog Esra Ezmeci sosyal medya hesabından, takipçilerinden gelen soruları yanıtlamaya devam ediyor. Son olarak bir takipçisisi eşinin kendisini şişme kadınlarla aldattığını söyledi. Ezmeci ise sunduğu fikirle ağızları açık bıraktı.
26.06.2022 13:14 - Son Güncelleme: 26.06.2022 13:14
Katıldığı bir televizyon programında tanınan psikolog Esra Ezmeci programdan ayrıldıktan sonra sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen cinsel ilişki itiraflarını paylaşmaya başladı. Soru- cevap etkinliği ile tanınırlığını arttıran ünlü psikolog şimdilerde 4 milyondan fazla takipçi sayısına ulaştı.
Çoğunluğu kadınlardan oluşan takipçilerinden gelen sorulara yanıt veren Esra Ezmeci bazen de öneri sunuyor.