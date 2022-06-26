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Haberler Magazin Esra Ezmeci'ye gelen 'aldatma' itirafı beyin yaktırdı! "Kocam eve şişme kadın doldurup..." Ünlü psikolog öyle bir fikir verdi ki...

Esra Ezmeci'ye gelen 'aldatma' itirafı beyin yaktırdı! "Kocam eve şişme kadın doldurup..." Ünlü psikolog öyle bir fikir verdi ki...

Ünlü Psikolog Esra Ezmeci sosyal medya hesabından, takipçilerinden gelen soruları yanıtlamaya devam ediyor. Son olarak bir takipçisisi eşinin kendisini şişme kadınlarla aldattığını söyledi. Ezmeci ise sunduğu fikirle ağızları açık bıraktı.

26.06.2022 13:14 - Son Güncelleme: 26.06.2022 13:14
Esra Ezmeci’ye gelen ’aldatma’ itirafı beyin yaktırdı! Kocam eve şişme kadın doldurup... Ünlü psikolog öyle bir fikir verdi ki...

Katıldığı bir televizyon programında tanınan psikolog Esra Ezmeci programdan ayrıldıktan sonra sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen cinsel ilişki itiraflarını paylaşmaya başladı. Soru- cevap etkinliği ile tanınırlığını arttıran ünlü psikolog şimdilerde 4 milyondan fazla takipçi sayısına ulaştı.

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Esra Ezmeci’ye gelen ’aldatma’ itirafı beyin yaktırdı! Kocam eve şişme kadın doldurup... Ünlü psikolog öyle bir fikir verdi ki...

Çoğunluğu kadınlardan oluşan takipçilerinden gelen sorulara yanıt veren Esra Ezmeci bazen de öneri sunuyor.

Esra Ezmeci’ye gelen ’aldatma’ itirafı beyin yaktırdı! Kocam eve şişme kadın doldurup... Ünlü psikolog öyle bir fikir verdi ki...

Takipçilerinin bir çok sorusu okuyanlara 'pes' dedirtecek cinsten.

Esra Ezmeci’ye gelen ’aldatma’ itirafı beyin yaktırdı! Kocam eve şişme kadın doldurup... Ünlü psikolog öyle bir fikir verdi ki...

Son olarak kadın bir takipçisi eşinin garip bir alışkanlığından bahsetti.

Esra Ezmeci’ye gelen ’aldatma’ itirafı beyin yaktırdı! Kocam eve şişme kadın doldurup... Ünlü psikolog öyle bir fikir verdi ki...

Eşinin eve sık sık şişme bebekler getirdiğini anlatan kadın, ünlü psikologa bunun aldatma olup olmadığını sordu.

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