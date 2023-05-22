Esra Erol'un zayıflama sırrı bakın neymiş! Buse Varol, Pelin Öztekin, Nur Tuğba Namlı ve Özge Özder ile aynı şekilde kilo vermiş
Esra Erol'un zayıflama sırrı bakın neymiş! Meğer Esra Erol da Buse Varol, Pelin Öztekin, Nur Tuğba Namlı ve Özge Özder ile aynı şekilde kilo vermiş... Hem özel hayatı hem de güçlü kadın duruşu ile magazin dünyasının örnek isimlerinden olan 2 çocuk annesi Esra Erol'un zayıflama sırrı merak ediliyordu. Takvim.com.tr'den Mesrure Merve Arslan sizler için son dönemde ünlülerin tercih ettiği zayıflama sırrını ortaya çıkardı.
22.05.2023 16:59 - Son Güncelleme: 22.05.2023 17:18
Esra Erol'un zayıflama sırrı bakın neymiş! Buse Varol, Pelin Öztekin, Nur Tuğba Namlı, Hazal Kaya, Özge Özder, Seda Sayan gibi birçok ünlü aynı teknikle kilo veriyor...
Esra Erol'un zayıflama sırrını merak edenler sıkı dursun. Elbette her şeyden önce sağlıklı beslenmek ve spor zayıflamak için ilk tercih. Peki ya sonrası?