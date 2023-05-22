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Merve Boluğur'dan frikiğe kendince önlem! Trikosunun içine bir şey giymedi göğüsünü böyle sansürledi

Merve Boluğur son paylaşımıyla kafaları karıştırdı. Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Merve Boluğur sosyal medya paylaşımıyla gündemde. Mert Aydın'la yaptığı 53 günlük evliliğin ardından, deprem faciası hakkında söyledikleriyle tepki çeken Merve Boluğur bu kez sosyal medyada kendi kendine yaptığı sansürle gündemde. İşte detaylar...

22.05.2023 16:57 - Son Güncelleme: 22.05.2023 16:57
Merve Boluğur’dan frikiğe kendince önlem! Trikosunun içine bir şey giymedi göğüsünü böyle sansürledi

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Merve Boluğur'un son paylaşımı sosyal medyayı salladı.

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Merve Boluğur’dan frikiğe kendince önlem! Trikosunun içine bir şey giymedi göğüsünü böyle sansürledi

Çalkantılı aşk hayatı, ilginç söylemleri ve garip paylaşımlarıyla bir olay kadına dönüşmüştü.

Merve Boluğur’dan frikiğe kendince önlem! Trikosunun içine bir şey giymedi göğüsünü böyle sansürledi

Merve Boluğur triko üstüyle bir paylaşım yaptı.

Merve Boluğur’dan frikiğe kendince önlem! Trikosunun içine bir şey giymedi göğüsünü böyle sansürledi

Ancak dikkat çeken bambaşka bir detay vardı.

Merve Boluğur’dan frikiğe kendince önlem! Trikosunun içine bir şey giymedi göğüsünü böyle sansürledi

O da Boluğur'un kendi kendini sansürlemesiydi.

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