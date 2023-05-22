Merve Boluğur'dan frikiğe kendince önlem! Trikosunun içine bir şey giymedi göğüsünü böyle sansürledi
Merve Boluğur son paylaşımıyla kafaları karıştırdı. Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Merve Boluğur sosyal medya paylaşımıyla gündemde. Mert Aydın'la yaptığı 53 günlük evliliğin ardından, deprem faciası hakkında söyledikleriyle tepki çeken Merve Boluğur bu kez sosyal medyada kendi kendine yaptığı sansürle gündemde. İşte detaylar...
22.05.2023 16:57 - Son Güncelleme: 22.05.2023 16:57