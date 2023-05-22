1 çocuk annesi Nefise Karatay “Bittim demiş miydim?” deyip son halini yayınladı! Ağızları açık bıraktı! “47 yaşında demek imkansız...”
Bir döneme damga vuran tescilli güzel Nefise Karatay, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alıyordu. Özellikle Mehmet Ali Erbil ile yaşadığı aşkla çok konuşulan Karatay, uzun bir süre önce özel hayatını gözlerden uzak yaşamaya başladı. 2012 yılında Yusuf Day ile evlenen ve 2015'te kızı Maya'yı kucağına alan ünlü isim, bu sefer sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Son halini yayınlayan Karatay, "Bittim demiş miydim?" ifadelerini kullandı. Son haliyle ağızları açık bırakırken "47 demek imkansız" yorumu yapıldı. İşte Nefise Karatay'ın son hali...
22.05.2023 18:07 - Son Güncelleme: 22.05.2023 18:57
1997 yılında kendi hazırladığı bir müzik programı sunan Nefise Karatay, aynı sene katıldığı güzellik yarışmasında Türkiye Güzeli seçildi.
2001 yılında nişanlısı Mehmet Ali Erbil ile birlikte bir dergiye iddialı pozlar veren ve uzun süre gündem olan Karatay, 2007-2008 yılları arasında Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizide canlandırdığı Ahu Toros karakteriyle tanındı. 1
2012 yılında Yusuf Day ile evlenen ve 2015'te kızı Maya'yı kucağına alan ünlü isim, bu sefer sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.