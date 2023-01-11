Esra Erol'un dişli avukatı Hülya Kuran'ın kızı annesine benzerliğiyle "Yok artık" dedirtti! İnsan annesine benzer ama bu kadarı da fazla
Kayıpları buluyor, zor durumda olanlara yardım ediyor, sosyal sorumluluk projelerine imza atıyor. Esra Erol'un 10 parmağında 10 marifet adeta. Hafta içi her gün atv ekranlarında canlı yayında pek çok insanın derdine derman olan Esra Erol, Müge Anlı'yla beraber Türkiye'nin en çok güvendiği isimlerden biri. Tabi bu yolda yalnız değil. Derin hukuk bilgisiyle Esra Erol'a eşlik eden avukat Hülya Kuran hakkında pek çok detay merak edilen bir isim. Esra Erol, yıllardır omuz omuza çalıştığı Hülya Kuran'ın hakkında araştırma yapan kızını görünce şaştı kaldı. Hülya Kuran'ın kızıyla ilgili paylaşımları herkesi şaşırttı. Anne kızın benzerliği akıl alır gibi değil.
11.01.2023 09:03 - Son Güncelleme: 11.01.2023 09:09
Esra Erol'un atv'de yayınlanan programında yorumcu olarak yer alan Hülya Kuran ve eşi merak ediliyor.