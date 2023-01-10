Önceki babasının kim olduğunu ve sünnetini itiraf etmişti! Prens Harry'den yeni itiraf: Ailem şeytanla yatağa girdi!
İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in, geçtiğimiz aylardaki ölümünün ardından bir değişim sürecine giren Mountbatten - Windsor ailesi için sular durulmuyor. Tüm dünya bir süredir Harry ile Meghan'ın, Netflix'te yayınlanacak olan 'Harry and Meghan' belgeseline kilitlenmişti. O belgesel yayınlandı ama şimdi sırada Harry'nin kitabı var. Harry bugün çıkan kitabı Spare ile ilgili röportajlarında bomba etkisi yaratacak ifadeler kullandı. Daha önce babasının kim olduğunu ve sünnet olduğunu itiraf eden Harry bu kez de Kraliyet Ailesi için "Şeytanla yatağa girmeye karar verdiler" dedi.
Prens Harry, bugün çıkan anı kitabı Spare ile ilgili ilk TV röportajını önceki gün verdi. Henüz çıkmadan bomba etkisi yaratan kitabın bazı bölümleri İspanya baskısı yanlışlıkla erken yapıldığı için oradan yayılarak gündem olmuştu.
Harry'nin, eşi Meghan Markle hakkındaki sözleri nedeniyle tartıştığı ağabeyi William tarafından fiziki saldırıya maruz kaldığı iddiası, ordu mensubu olarak Afganistan'da görev yaparken 25 kişiyi öldürdüğünü itiraf etmesi, ilk cinsel ilişkisini kendisinden büyük bir kadınla yaşadığını anlatması gibi başlıklar büyük ses getirmişti.
"ŞEYTANLA YATAĞA GİRMEYE KARAR VERDİLER"
ITV kanalından Tom Bradby'ın programına katılan Harry, ailesini "şeytanla yatağa girmekle" suçladı ve aileden yapılan 'sızdırma'ların kendisini bu kitabı yazmaya yönelttiğini açıkladı.
38 yaşındaki Sussex Dükü, kraliyet ailesinin, kendisi ve eşi Meghan Markle'ın medyadaki imajına olumlu katkıda bulunacak hiçbir harekette bulunmadığını söyledi.
"Ben ve ailem hakkında söylenen bir sürü yalandan sonra, öyle bir noktaya geliyor ki, yine ailenin bazı üyeleri ile magazin basını arasındaki ilişkiye geri dönersek, bazı aile üyeleri şeytanla yatağa girmeye karar verdiler" ifadesini kullandı.
"IRKÇILIK SUÇLAMASI YAPMADIK"
Harry, eşi Meghan Markle ile birlikte Oprah Winfrey'e verdikleri röportajla ilgili de konuşarak, kraliyet ailesini ırkçılıkla suçladıkları söylemini reddetti. Markle, röportajda, oğlu Archie doğmadan önce, kraliyet ailesi içinde, onun ten renginin koyu olacağı endişesinin dile getirildiğini iddia etmişti. Prens Harry, eşi Meghan Markle'ın sözünün bir ırkçılık suçlaması değil, 'bilinçsiz önyargı' suçlaması olduğunu anlattı.
Bradby'ın, "Sen de aileni ırkçılıkla suçladın" sözü üzerine, "Hayır ben suçlamadım, İngiliz basını öyle dedi" yanıtını verdi.
"HİÇBİR ZAMAN MEGHAN'LA İYİ GEÇİNMEDİLER"
Harry, Prens William ve Prenses Kate çiftinin hiçbir zaman Meghan Markle ile iyi gençinmediğini öne sürdü. Ağabeyi ve eşinin, Markle'a engel koyduğundan söz etti. Çiftin, karısı Markle'ı "Amerikalı oyuncu, boşanmış ve melez" şeklinde şablona oturttuklarını söyledi.
Kraliyet üyelerinin, eşi Meghan Markle'ı kötüleyen sayısız kitaba ilham verdiğini söyleyen Harry, ailenin karısı aleyhine malzeme veren sızdırmalara alet olduğunu öne sürdü.