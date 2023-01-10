Önceki babasının kim olduğunu ve sünnetini itiraf etmişti! Prens Harry’den yeni itiraf: Ailem şeytanla yatağa girdi!

"Ben ve ailem hakkında söylenen bir sürü yalandan sonra, öyle bir noktaya geliyor ki, yine ailenin bazı üyeleri ile magazin basını arasındaki ilişkiye geri dönersek, bazı aile üyeleri şeytanla yatağa girmeye karar verdiler" ifadesini kullandı.

"IRKÇILIK SUÇLAMASI YAPMADIK"

Harry, eşi Meghan Markle ile birlikte Oprah Winfrey'e verdikleri röportajla ilgili de konuşarak, kraliyet ailesini ırkçılıkla suçladıkları söylemini reddetti. Markle, röportajda, oğlu Archie doğmadan önce, kraliyet ailesi içinde, onun ten renginin koyu olacağı endişesinin dile getirildiğini iddia etmişti. Prens Harry, eşi Meghan Markle'ın sözünün bir ırkçılık suçlaması değil, 'bilinçsiz önyargı' suçlaması olduğunu anlattı.

