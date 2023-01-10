Mahsun Kırmızıgül aldattığı için boşanmıştı... Bomba patladı Ece Binay Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık ile aşk yaşıyor: "Çok mutluyum"
Mahsun Kırmızıgül aldattığı için boşanmıştı... Ece Binay Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık ile aşk yaşıyor iddiası gündeme bomba gibi düştü. 2016 yılında evlenen Mahsun Kırmızıgül ile Ece Binay ihanet iddialarının ardından tek celsede boşandı. Mahsun Kırmızıgül'ün eski eşi Ece Binay'ın (38) Türk sinemasının duayen ismi Sadri Alışık'ın torunu Sadri Alışı ile (33) aşk yaşadığı, Binay'ın çevresine 'Çok mutluyum' dediği öğrenildi. İşte detaylar...
10.01.2023 16:20 - Son Güncelleme: 10.01.2023 16:46
"ÇOK MUTLUYUM"
Mahsun Kırmızıgül aldattığı için boşanmıştı... Bomba patladı; iddiaya göre Ece Binay Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık ile aşk yaşıyor...
2016 yılında ABD'nin Los Angeles şehrinde şarkıcı Mahsun Kırmızıgül ile hayatını birleştiren ve geçtiğimiz sene nisan ayında boşanan Ece Binay ihanet iddialarıyla gündeme gelmişti.
6 yıldır avukat Ece Binay ile evli olan Mahsun Kırmızıgül'ün genç bir kadınla görüntüleri ortaya çıkmıştı.
Görüntüler hakkında hiçbir açıklama yapmayan Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay, evliliklerini tek celsede bitirdi.