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Esra Erol eşinin doğum gününde aşka geldi! Ali Özbir'den esprili yanıt gecikmedi

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programının sezon finali yapmasının ardından Var Mısın Yok Musun ile ekranlarda olmaya devam eden sevilen sunucu Esra Erol, eşi Ali Özbir'in doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla kutladı. Ünlü sunucunun "En güvenli limanım" diyerek yaptığı aşk dolu paylaşım kısa sürede beğeni topladı. Ali Özbir'in esprili yorumu ise dikkat çekti.

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Esra Erol’dan eşi Ali Özbir’e romantik kutlama

Ekranların sevilen sunucusu Esra Erol, hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin dünyasında adından söz ettirmeye devam ediyor. 2010 yılında Ali Özbir ile dünyaevine giren ve iki çocuk annesi olan ünlü sunucu, uzun yıllardır devam eden mutlu evliliğiyle dikkat çekiyor.Başarılı sunucu, son olarak eşi Ali Özbir'in yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla kutladı.

Esra Erol’un romantik paylaşımına beğeni yağdı

Sosyal medya hesabından eşiyle olan mutlu anlarını paylaşan ünlü isim, romantik notuyla takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alarak sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Esra Erol’dan eşi Ali Özbir’e: En güvenli limanım

"EN GÜVENLİ LİMANIM, SEVGİLİMSİN"

Eşine duyduğu sevgiyi dile getiren ünlü sunucu, yaptığı paylaşıma şu romantik notu ekledi:

Birine sırtını yaslayabilmek... Hiç korkmadan güvenebilmek... Kalbini, hayatını, hayallerini tereddütsüz emanet edebilmek... Sen, yıllardır en güvenli limanım, en yakın dostum, sevgilimsin. Birlikte kurduğumuz yuvaya, gözümüz gibi baktığımız yavrularımıza ve her şeye rağmen el ele yürümeyi hiç bırakmadığımız bu güzel hikâyeye minnettarım. İyi ki doğdun sevgilim.

Gözlerden uzak, sakin bir aile hayatı süren çiftin bu karesi, takipçileri tarafından tebrik mesajlarıyla karşılandı.

Ali Özbir’den aşk dolu paylaşıma esprili yanıt

AŞK DOLU PAYLAŞIMA ESPRİLİ YANIT

Ali Özbir de doğum gününü kutlayan eşinin paylaşımına kayıtsız kalmadı. Ancak beklenenin aksine romantik bir şekilde değil esprili bir tarzda yanıt verdi. Özbir'in yorumu da en az Esra Erol'un paylaşımı kadar ilgi gördü.

Esra Erol hakkında merak edilenler

MERAK EDİLENLER

Esra Erol ve Ali Özbir ne zaman evlendi?

Ünlü sunucu Esra Erol ile Ali Özbir, 2010 yılında dünyaevine girmiştir.

Esra Erol eşi Ali Özbir'in doğum gününü nasıl kutladı?

Esra Erol, sosyal medya hesabından eşine hitaben "Yıllardır en güvenli limanım, en yakın dostum, sevgilimsin" ifadelerinin yer aldığı duygusal ve romantik bir mesaj paylaşarak kutladı.

Esra Erol'un kaç çocuğu var?

Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü sunucunun iki çocuğu bulunmaktadır.

Esra Erol ve Ali Özbür mutlu evlilikleriyle beğeni topluyor

Sosyal medyanın ve televizyon dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Esra Erol ve Ali Özbir, uzun yıllara dayanan evliliklerini bu tarz samimi paylaşımlarla taçlandırarak takipçilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor.

Telefon rehberine bakın nasıl kaydetmiş!

GEÇMİŞTEN EĞLENCELİ NOTLAR: TELEFON REHBERİNDEKİ İSİM ŞAŞIRTMIŞTI

Sosyal medyada birbirlerine duydukları güveni ve sevgiyi her fırsatta dile getiren çift, geçtiğimiz günlerde Esra Erol'un sunuculuğunu üstlendiği Var Mısın Yok Musun programında rehber kayıtlarıyla gündeme gelmiş ve Ali Özbir'in mizahi karakteri geceye damga vurmuştu.

Esra Erol’dan telefon rehberi itirafı

Yarışma sırasında özel hayatına dair samimi bir paylaşımda bulunan Esra Erol, eşi Ali Özbir'i telefon rehberine "Emanetim" ismiyle kaydettiğini açıkladı. Erol, bunun üzerine stüdyodaki yarışmacılardan eşinin kendisini hangi isimle kaydettiğini tahmin etmelerini istedi.

Esra Erol: Ben aradığım da ’ESR’ ya da ’Üç Kişi’ yazıyor

Yarışmacılardan gelen cevapların hiçbiri doğru çıkmazken Esra Erol, Ali Özbir'in telefonunda kendi adının "ESR" ya da "Üç Kişi" olarak kayıtlı olduğunu söyledi. Erol, "Ben aradığım da 'ESR' ya da 'Üç Kişi' yazıyor. Esra bile yazamamış" diyerek stüdyodakileri hem şaşırttı hem de kahkahaya boğdu.

*Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

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