Esra Erol eşinin doğum gününde aşka geldi! Ali Özbir'den esprili yanıt gecikmedi
ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programının sezon finali yapmasının ardından Var Mısın Yok Musun ile ekranlarda olmaya devam eden sevilen sunucu Esra Erol, eşi Ali Özbir'in doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla kutladı. Ünlü sunucunun "En güvenli limanım" diyerek yaptığı aşk dolu paylaşım kısa sürede beğeni topladı. Ali Özbir'in esprili yorumu ise dikkat çekti.
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