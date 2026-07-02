Yarışmacılardan gelen cevapların hiçbiri doğru çıkmazken Esra Erol, Ali Özbir'in telefonunda kendi adının "ESR" ya da "Üç Kişi" olarak kayıtlı olduğunu söyledi. Erol, "Ben aradığım da 'ESR' ya da 'Üç Kişi' yazıyor. Esra bile yazamamış" diyerek stüdyodakileri hem şaşırttı hem de kahkahaya boğdu.

*Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.